SON HABERLER
Şırnak'ta yol kesen PKK'lılar araç yaktı
Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Gazişehir Gaziantep, Erkan Sözeri ile anlaştı
Oxford, Myanmar liderine verdiği nişanı geri alıyor
Fransa'daki yangın
Dünya Otizm Festivali'nde Türk yarışmacılara ödül
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar İran'da
Yazar Emrah Serbes'in tutuklandığı kaza
Serbes'in yaptığı kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti
İş Sanat, kültür sanat sezonunu 3 Kasım'da açacak
'Hazreti Adem'den son insana kadar esas olan özgürlüktür'
IKBY'deki gayrimeşru referandum
İspanya Kralı 6. Felipe'den Katalonya'ya tepki
Serbes'in kazasında ölü sayısı 3 oldu
Tunceli'de muharrem ayı
Hollanda Savunma Bakanı istifa etti
Hamas'tan Netenyahu'ya tepki
Totti antrenörlük kursundan ayrıldı
İki aile arasında kavga
Taşkent'te Özbekistan-Rusya İş Forumu düzenlendi
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
DÜNYA
GÜNCEL
EKONOMİ
YAŞAM
SPOR
ÇEVİRİ
SAĞLIK
5 SORU
KÜLTÜR
EMLAK
FOTO
VİDEO
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
DÜNYA
GÜNCEL
EKONOMİ
YAŞAM
SPOR
ÇEVİRİ
SAĞLIK
5 SORU
KÜLTÜR
EMLAK
Serbes'in yaptığı kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti
Ünlü senarist Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir'de arkadan çarptığı araçta yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti
03.10.2017 23:35:23
Ünlü senarist Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir'de arkadan çarptığı araçta yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti. Serbes'in karıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.
YORUM YAZ
Yorumunu Gönder
Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Besime Konca'nın 'terör propagandası yaptığı' gerekçesiyle, TBMM Genel Kurulu tarafından milletvekilliği düşürüldü.
03.10.2017 22:04:09
Sabri Sarıoğlu: Milli Takımı bekliyordum
Milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, uzun bir aradan sonra milli takıma davet edildiği için gururlu ve mutlu olduğunu dile getirerek, 'Her Türk futbolcu milli takımı bekler. Ben de bekliyordum. Uzun zamandır bekliyordum, kısmet bu zamanaymış. Teklifi alınca çok mutlu oldum, gururla buraya geldim' dedi.
03.10.2017 19:59:10
Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'deki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleşen terör saldırısını kınadıklarını açıkladı.
03.10.2017 19:14:19
56 yaşındaki çiftçi kestiği ağacın altında can verdi
Denizli'nin Çameli ilçesinde, kestiği çam ağacının altında kalan 56 yaşındaki çiftçi Yüksel Yıldırım hayatını kaybetti.
03.10.2017 19:12:59
Kocaeli'de doğalgaz patlamasında can pazarı yaşandı
Kocaeli'de bir evde doğalgaz kaçağının fark edilmemesi üzerine patlama meydana geldi. Evde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralanırken, binada yaşayan 14 kişi de dumandan etkilendi.
03.10.2017 19:12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talabani ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin ailesine taziye dileğinde bulundu.
03.10.2017 19:12:00
Amerika o ülkenin diplomatlarını sınır dışı edecek
ABD, Havana'daki Amerikalı diplomatlara yönelik şüpheli saldırılar nedeniyle Kübalı 15 diplomatı sınır dışı edecek.
03.10.2017 19:11:37
TİMETÜRK
SON
HABERLER
Oxford, Myanmar liderine verdiği nişanı geri alıyor
Serbes'in kazasında ölü sayısı 3 oldu
Hamas'tan Netenyahu'ya tepki
Barzani bir haftalık yas ilan etti
Fitch'ten 'petrol' açıklaması
'Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali' ba
Melih Gökçek sessizliğini bozdu
Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
IKBY'de 7 gün yas ilan edildi
ABD Savuna Bakanı'ndan Afganistan açıklaması
Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
Maliki, Türkiye'nin IKBY tutumunu değerlendirdi
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 7 tutuklama
Kenya'da 26 kişi sıtmadan öldü
Bin 500 Hakim ve savcı alınacak
Mulhouse'da yangın çıkaran kişi itiraf etti
Putin: Suriye'de öncelikli görevimiz...
Fransa 'terörle mücadele' yasa tasarısını onayladı
Yıldırım'dan Talabani için taziye mesajı
Uzun Köprü için 'Guinness'e başvuru
ÇOK OKUNANLAR
'Göğüs dekoltesiyle sunulan haberleri erkekler hatırlamıyor'
Vergi zammı S-400 için
Beyoğlu'nda kafeye silahlı saldırı
Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
İhsan Şenocak'tan Ahmet Hakan'a: Sebbiye memuru
O Rahibin telefonunda FETÖ’cü subay listesi
Barzani'den TSK'nın askeri tatbikatına açıklama
İbadi: Referandum sonuçlarını tanımayacağız
'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
Şam'dan IKBY açıklaması
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!
TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
Şırnak'ta yol kesen PKK'lılar araç yaktı
Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü,
Gazişehir Gaziantep, Erkan Sözeri ile anlaştı
Fransa'daki yangın
Dünya Otizm Festivali'nde Türk yarışmacılara
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar İran'da
Yazar Emrah Serbes'in tutuklandığı kaza
Serbes'in yaptığı kazada 1 kişi daha hayatını
İş Sanat, kültür sanat sezonunu 3 Kasım'da aç
'Hazreti Adem'den son insana kadar esas olan
IKBY'deki gayrimeşru referandum
İspanya Kralı 6. Felipe'den Katalonya'ya tepk
Tunceli'de muharrem ayı
Hollanda Savunma Bakanı istifa etti
Totti antrenörlük kursundan ayrıldı
İki aile arasında kavga
Taşkent'te Özbekistan-Rusya İş Forumu düzenle
Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
Lazio'ya ırkçı tezahürat nedeniyle ceza
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye:
Bakan Kurtulmuş gurbetçilerle buluştu
Bu otobüs şoförünün yaptığına inanamayacaksın
Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacılar ishalle
Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 27. yı
Bulgaristan'da dörtlü Balkan zirvesi
SON YORUMLANANLAR
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
Vergi zammı S-400 için
Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
ABD'de konsere silahlı saldırı
Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
TİMETÜRK BİYOGRAFİ
Ahmet Selamet
Bülent Öz
Haluk Pekşen
Zekeriya Temizel
Aytuğ Atıcı
Timeturk.com
Sayfamızı Facebook'tan takip edin.
TIMETURK
GÜNDEM
POLİTİKA
DÜNYA
GÜNCEL
EKONOMİ
YAŞAM
SPOR
ÇEVİRİ
SAĞLIK
5 SORU
KÜLTÜR
EMLAK
EĞİTİM
TEKNOLOJİ
RÖPORTAJ
MEDYA
TARİH
ANALİZ
YEMEK TARİFLERİ
AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları