Serbes'in kazasında ölü sayısı 3 oldu

03.10.2017 23:15:22

Yazar Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir'de arkadan çarptığı araçta yaralanan Nilgün Özçelik yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı böylece üçe yükseldi.

Kazada Nilgün Özçelik'in kızı Zeynep Özçelik ve kocası Ayhan Özçelik de hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra aracı kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmış ancak daha sonra Emrah Serbes aracı Doğru'nun değil kendisinin kullandığını itiraf ederek teslim olmuştu. Nilgün Özçelik 22 Eylül'den beri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımdaydı.

AİLEDEN GERİYE BİR KİŞİ KALDI

Aileden geriye bir tek oğul Ahmet Özçelik kaldı. Geçtiğimiz günlerde basına açıklama yapan Özçelik "Geriye bir tek annem kaldı, babamın tek emaneti o" demişti.