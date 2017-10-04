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Senoz Vadisi'nde yaralar sarılıyor

Rize'de yaklaşık bir hafta etkili olan şiddetli yağışın ardından en fazla hasarın yaşandığı Çayeli ilçesi Senoz Vadisi'nde vatandaşlar normal hayata d

Senoz Vadisi'nde yaralar sarılıyor
04.10.2017 18:54:05
Rize'de yaklaşık bir hafta etkili olan şiddetli yağışın ardından en fazla hasarın yaşandığı Çayeli ilçesi Senoz Vadisi'nde vatandaşlar normal hayata dönmeye çalışıyor. Selden zarar gören ilçeye bağlı Kaptanpaşa, Gürpınar ve Yeşiltepe köylerinde ise selin yaraları sarılıyor.

Bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri yollarda selin getirdiklerini temizlerken, dere yataklarında biriken taşlar, çamurlar ve selin getirdiği malzemeler boşaltılmaya başladı. Köy yolları açılmaya çalışılırken, köylere ve mahallelere elektrik ve içme suyu verilmek için çalışma başlatıldı. Bölgede yolların yanı sıra mezarlıkların ve köprülerin de hasar gördüğü veya yıkıldığı gözlenirken, ayakta kalan 300 yıllık tarihi Yeşiltepe kemer köprüsü ise dikkat çekiyor.

Yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle bir haftadır yolu ulaşıma kapalı olan Gürpınar köyündeki vatandaşlar, yollarının açılması ile ihtiyaçları için Çayeli ilçe merkezine gitme şansı buldu. Sel ve heyelanlar öncesi köye bir yakınına misafirliğe geldiğini ancak bir daha köyden çıkamadığını belirten Remzi Usta (55) "Köyde mahsur kaldık. Köprüler yıkıldı, yollar tahrip oldu. Derenin üzerinde yıkılmayan tek kemer köprü kaldı" derken, eşi Nuriye Usta ise "Sel üzerimize doğru geldi. Evimizin dört bir etrafı gitti. Çok büyük bir korku yaşadık" diye konuştu.

Köyde yaşayan ve bir haftanın üzerine çarşıya çıkan Osman Aygün (75) ise "Sabah namazına kalkmıştım baktım dağ bir anda aşağıya geldi. Köyden ayrılamadık. Bir hafta mahsur kaldık. Ne elektriğimiz ne de suyumuz var " şeklinde konuştu.

(Bayram Ali Sar/İHA)

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