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Semih Saygıner'i dünya şampiyonu yapan vuruşlar

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

2021-12-05 00:42:01

28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 25 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda Semih Saygıner, şampiyon oldu. Saygıner, yarı finalde İsveçli Torbjorn Blomdahl'ı 16 ıstaka ile 50-22 mağlup ederek finalde dünya 1 numarası Hollandalı Dick Jaspers ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Saygıner, rakibini 50-37 mağlup ederek 7'nci kez şampiyon oldu. Bu sonuçla milli bilardocu, 2021 yılının son dünya şampiyonu olmayı başardı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Semih Saygıner için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, “Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda Hollandalı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 mağlup ederek şampiyon olan Semih Saygıner'i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli bilardocumuzun 3 Bant Dünya Kupası'nda da şampiyon olması bizleri gururlandırdı. Semih Saygıner'e başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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