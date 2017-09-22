Semih Kaplanoğlu



Semih Kaplanoğlu, 4 Nisan 1963 tarihinde İzmir'de doğdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Saatchi&Saatchi ve Young&Rubicam reklam şirketlerinde reklam yazarı olarak kariyerine başladı.

'Eski Evler- Eski Ustalar' ve 'Mimar Sinan' belgesellerinde kamera asistanı olarak yer aldı.

İlk filmi Herkes Kendi Evinde'dir. ikinci filmi olan Meleğin Düşüşü ise büyük ilgiyle karşılandı.

Yazdığı makaleleler, Gergedan, Gösteri, Cumhuriyet ve Sanat Dünyamız gibi dergilerde yayınlandı.

Semih Kaplanoğlu, Leyla İpekçi ile evlidir.

Filmleri

Herkes Kendi Evinde

Meleğin Düşüşü

Yumurta

Süt

Buğday

YORUM YAZ Yorumunu Gönder