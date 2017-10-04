Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davası

04.10.2017 19:25:48

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesini ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 54'ü tutuklu, 128 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmada sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.

Söz alan tutuklu sanık eski uzman onbaşı Erol Hunutlu, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü, Maltepe'de bulunan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yoğun hareketliliğin olduğunu ve zırhlı araçların bakımlarının artırıldığını söyledi.



Tank bakımlarının rutin uygulama olduğunu, fakat mühimmat yüklenmesi konusunun ise sürekli yaşanmadığını anlatan Hunutlu, FETÖ'nün İstanbul'daki "Ana darbe davası"nın firari sanıklarından 2. Tank Tabur Komutanı eski yarbay İrfan Arat'ın, darbe girişiminin yaşandığı gün bütün askerlere bağırdığını ve sürekli emirler vererek acele ettirmeye çalıştığını iddia etti.



-"Ne dersem onu yapacaksınız"



Hunutlu, tankçı personel ve askerlere tanklara mühimmat yüklemesi emrini de firari yarbay Arat'ın verdiğini öne sürdü.



Tank nişancısı olarak görev aldığını dile getiren Hunutlu, "Biz kışla dışına çıkacağımızı bilmiyorduk. Nizamiye bölgesine geldiğimizde tanktan dışarıya baktım. Yarbay İrfan Arat, kışla nizamiyesi bölgesinde kendisini takip etmemizi söyledi. Tank komutanıma nedeye gideceğimizi sordum. 'Üsküdar Çevik Kuvvet'e saldırı mı ne olmuş' gibi bir şey söyledi. Kısa süre sonra İrfan Arat'ın sesini duydum. 'Bundan sonra emir komuta bende. Ne dersem onu yapacaksınız' diyordu." ifadelerini kullandı.



Kışladan çıktıktan bir süre sonra içinde bulunduğu tankın durduğunu anlatan Hunutlu, şöyle devam etti:



"İrfan Arat tankın birine çıkarak 'Mühimmat doldur. Ateş...' diye emir verdi. Önüme bakıyorum, kime ateş edileceğini bilmiyordum. Önümüzde sadece polis vardı. Servet Uzmanımıza nereye ateş edileceğini sordum. O da beni ateş etmemem konusunda uyardı. Ben de tankın elektronik ateşleme mekanizmasını kapattım ve tankta öylece oturdum. 'Ateş et' emrine hiçbir şekilde uymadım."



- "Başınızın çaresine bakın"



Tutuklu sanık Hunutlu, 8 tankla Maltepe'den çıktıklarını, emirlerin tamamını eski yarbay Arat'tan aldıklarını ve darbe saikiyle hareket etmediğini kaydetti.



"Komutanlarıma güvendim" diyen Hunutlu, "Sekiz tank yola çıktık arkama döndüm baktım tek bir tane kalmış. Ellerimizi kafamıza dayamış kara kara düşünmeye başladık. Nasıl bir işin içindeyiz, ne yaptık diye... İrfan Arat denilen şahsiyet yanımıza gelerek 'Başınızın çaresine bakın. Gerekirse telefonunuzu kırın atın' dedi. Ben telefonumu ne zorluklarla almışım bu adam bana telefonunu kır at diyor. Öyle bizi yetim gibi sokağın ortasına bıraktılar. Komutanımıza inanmak suçmuş bunu öğrendim." diye konuştu.



Birliğini aradığını, kendisine sivil kıfayet bularak kışlaya gelmelerinin söylendiğini ifade eden Hunutlu'ya, Mahkeme Heyeti Başkanı Fikret Demir, sivil kıyafetleri nereden aldıklarını sordu.



Hunutlu da, "Bulunduğumuz yerde görevli asker erlerden istedik. Zaten eşofman terlik gibi şeyler getirdiler. Onları giydik" diye cevap verdi.



- İki vatandaşa yasal işlem yapıldı



Duruşmanın ilerleyen saatlerinde bazı sanık yakınları ile jandarma arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.



Duruşma salonunun izleyici kısmı ile sanıkların geçtiği koridorun mesafesinin yakın olması dolayısıyla jandarma, duruşmayı izlemeye gelen bazı vatandaşları sanıklara yaklaşmama konusunda uyardı.



Uyarılara rağmen iki izleyici ile jandarma arasında gerginlik yaşandı ve sanık yakınlarınca jandarma ekibine tepki gösterildi.



Tepkilerin artması dolayısıyla izleyici kısımının ön tarafı boşaltıldı ve gerginlik çıkardığı tespit edilen iki kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.



Duruşmada, ara karar bekleniyor.â€‹