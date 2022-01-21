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Selimiye Camisi, Kılınan Son Cuma Namazıyla Restorasyona Alındı

Türk İslam tarihinin en önemli eserlerinden, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve Keşan ilçesindeki 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Cami, kılınan son cuma namazlarıyla restorasyona alındı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, 'Türk İslam medeniyetinin en muhteşem eseri olan Selimiye'ye böyle bir restorasyonu yapabilmenin onurunu, şerefini, gururunu hep birlikte yaşıyor olacağız. İnşallah bu restorasyon, Selimiye'yi bir asır daha geleceğe taşıyacaktır' dedi.

2022-01-21 22:45:22
Bukele’nin TUSAŞ ziyareti: “Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım!”

Bukele’nin TUSAŞ ziyareti: “Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım!”

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi ziyaret ettiği belirtildi.
Süs Balıklarına Don Nöbeti

Süs Balıklarına Don Nöbeti

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava, Antalya'da başta örtü altı tarım olmak üzere, süs balığı üretim sektörünü de alarma geçirdi. Süs balığı üreticileri, soğuğa duyarlı balıkların donarak ölmemesi için havuz başında ve akvaryumların bulunduğu odalarda önlem aldı.
İstanbul: Kar yağışı başladı; trafik yüzde 80!

İstanbul: Kar yağışı başladı; trafik yüzde 80!

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur ve karın etkisizle trafik yüzde 80'e ulaştı.
İstanbul'da taksici terörü devam ediyor! Kadını yaka paça indirdi

İstanbul'da taksici terörü devam ediyor! Kadını yaka paça indirdi

Kadın turisti darp eden taksici, bir süre sonra kadını yaka paça taksiden atarak sürükledi. O anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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