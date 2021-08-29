Selde hurdaya dönen araçlar
Selde hurdaya dönen araçlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyorKastamonu'da 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yüzlerce araç hasar gördü.
Selde hurdaya dönen araçlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyorKastamonu'da 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yüzlerce araç hasar gördü.
Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Denizli'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19’u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik yaklaşık 1 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen polis, dün, eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 200 polisin 25 adrese yaptığı baskınlarda, 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde, 6 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda, çelik kasadaki torbalar içerisinde 200 bin TL, yastık içerisine gizlenmiş 70 bin TL ile çok sayıda altın ve bileziğe el konuldu. Evin önünde bulunan bir ağacın kovuğunda da bir miktar bonzai ile 2 hassas terazi ele geçti. Ev etrafında çok sayıda güvenlik kamerası ile şüphelilerin çevre kontrolü sağladıkları belirlendi.
Aracına çarpan trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalışırken görüntülendi
Olay, 17 Ağustos’ta Amasya ili Kızılca Kayabaşı İstasyonu'nda meydana geldi. Dursun Arslan (71), yönetimindeki 05 AU 421 plakalı otomobille çift yönlü bariyer olan hemzemin geçide geldi. İkaz lambalarının yanmasına rağmen ilk bariyerin açık olan bölümünden geçen Arslan, diğer bariyeri kaldırmak için aracından indi. Ancak bu sırada Dursun Arslan, trenin geldiğini gördü. Bir eliyle bariyeri kaldırmaya çalışırken, diğer eliyle de trenin makinistine durması için el salladı. Samsun yönüne giden yük trenini Dursun Arslan’ın otomobiline çarptı. Trenin sürüklediği otomobil şarampole yuvarlandı. Dursun Arslan ise son anda kaçarak kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Bozkurt'taki sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sınarcık mevkisindeki bir binada bulunan vatandaşlar tarafından sel felaketinin başladığı anlarda cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sel sularının yükselerek ilçeye doğru ilerlediği görülüyor. Görüntülerin kaydedildiği binanın bahçesindeki araçların sel sularına kapıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Orman İşletme Müdürlüğünün yakınlarında kaydedilen bir başka görüntüde ise çatıda mahsur kalan vatandaşların helikopterle kurtarıldığı görülüyor. Sel sularının binaların girişinde oluşturduğu hasar da görüntülere yansıyor.
Baykar'dan AKINCI TİHA paylaşımı
Baykar, Twitter hesabından bir video yayınlayarak 29 Ağustos tarihinde Bayraktar Akıncı TİHA'nın güvenlik güçlerine teslim edileceğini duyurdu. Twitter paylaşımında, 'Bayraktar #AKINCI yuvadan uçmaya hazırlanıyor... Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar #AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine son 3 gün' ifadelerine yer verildi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Önce emekledi, sonra yürüdü… Derken koştu, ardından uçtu… Gün geçti büyüdü... Şimdi de kınasını yaktık, vatan görevi için askere uğurluyoruz...' değerlendirmesinde bulundu.