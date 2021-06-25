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Selçuklu Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı daha ayağa kaldırılacak

Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Müze Müdürlüğü, Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğince yürütülen proje kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı kazı ekibi, 100 mezar taşının tespiti için çalışmalara başladı. Ahlat Kazı Başkanvekili Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz Kültür ve Turizm Bakanlığı adına uzun süredir burada çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, 'Hangi taşlara müdahale edilmesi gerektiğini belirliyoruz. Projemizin saha alanındaki çalışmaları başladığında hızlıca bu taşlara müdahale edeceğiz. Ekibimiz şu anda hazır. 14 Haziran'da restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Yaklaşık 40 günlük sürede bitirmeyi amaçlıyoruz.' dedi.

2021-06-25 20:40:50
Paris'te göçmen isyanı: 'Acil barınma' talebiyle kamp kurdular

Paris'te göçmen isyanı: 'Acil barınma' talebiyle kamp kurdular

Fransa'da çoğunluğu Afrikalı ve Afganistanlılardan oluşan refakatsiz çocuklar ile düzensiz göçmenler, içinde bulundukları kötü yaşam koşullarını duyurmak için 'acil barınma' talebiyle başkent Paris'te kamp kurdu. Göçmenler hükümetin vurdumduymazlığına isyan etti: Konuşma balonu'Yunanistan'da çok zorluk yaşadık. Dayanamayıp İtalya'ya geçtik. Sonra Fransa'ya geldik. Burada da halimizi görüyorsunuz, ortada kaldık'
Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

Almanya'nın Wurzburg kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Alman medyasına göre saldırgan gözaltına alındı. Olay yerindeki incelemeler sürüyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Almanya'nın Wurzburg kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri olay yerine yaklaşılmaması uyarısında bulundu. Saldırıya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
El çabukluğuyla 800 bin TL'lik vurgun kamerada

El çabukluğuyla 800 bin TL'lik vurgun kamerada

Küçükçekmece'de, Rus uyruklu bir kişi kuyumcudan alıp zarfa koyduğu yaklaşık 800 bin lira değerindeki dövizi el çabukluğu ile içinde kâğıt destelerin olduğu başka zarflarla değiştirdi. Kuyumcunun dolandırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Dalgıç Ceylan deniz dibini görüntüledi

Dalgıç Ceylan deniz dibini görüntüledi

Su altı belgesel yapımcısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Balıkesir'in Erdek ilçesinde Marmara Denizi'ne dalış yaparak müsilaj (deniz salyası) kaynaklı tahribatı görüntüledi. 'İyi şeyler söylemek isterdim ama mümkün değil. Özellikle 10 metrenin altı, korku tüneli, korku filmleri gibi. İyi bir görüntü yakalarken insanlar genelde mutlu olur ama bu sefer içimiz acıdı.' dedi. Yüzeydeki müsilajın toplanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceylan, 'Ancak dibe çöken ve yayılan tabaka, ekosistemi, faunayı, florayı ciddi olarak etkilemeye devam ediyor. Erdek'te daha önce su altı fotoğraf yarışması yapmıştık. Burada dalışlara gelmiştim. Erdek Dalış Okulu bu konuda her zaman öncü bir rol oynuyor. Şunu söyleyebilirim ki sarı süngerlerden hiç eser yok artık. Hemen hemen hepsinin oksijensiz kalıp çürümüş olduğunu gördük.' diye konuştu.
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