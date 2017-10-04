Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'a soruşturma

04.10.2017 10:28:01

HDP'li Selahattin Demirtaş ile Pervin Buldan'a örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, BDP'nin 2012 yılındaki Olağanüstü Kongresi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan konuşmalar nedeniyle HDP'li Selahattin Demirtaş ile Pervin Buldan hakkında "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.