Sel suyuna kapılan aracın sürüklenme anı

Manş'ı yüzerek geçti, sırada ABD parkuru var

İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek aşmayı başaran Türk sporcu Bengisu Avcı, şimdi de ABD'deki iki zorlu parkur olan 'Catalina Kanalı' ve 'Manhattan Adası'nı geçmek için çalışıyor. Henüz 6 yaşındayken tanıştığı yüzme sporuna tutkuyla bağlanan, 2011'de Açık Su Milli Takımı'na giren, Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil eden 25 yaşındaki Bengisu Avcı, 3 Ağustos 2018'de İngiltere ve Fransa arasındaki 36 kilometrelik Manş Denizi etabını 11 saat 29 dakika ile geçerek daha önce 1979'da aynı etabı 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını olan Nesrin Olgun Arslan'ın derecesini geride bıraktı.