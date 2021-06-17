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Sel suyuna kapılan aracın sürüklenme anı

Samsun'da sel suyuna kapılan aracın sürüklendiği anlar kaydedildi

2021-06-17 12:45:14
Manş'ı yüzerek geçti, sırada ABD parkuru var

Manş'ı yüzerek geçti, sırada ABD parkuru var

İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek aşmayı başaran Türk sporcu Bengisu Avcı, şimdi de ABD'deki iki zorlu parkur olan 'Catalina Kanalı' ve 'Manhattan Adası'nı geçmek için çalışıyor. Henüz 6 yaşındayken tanıştığı yüzme sporuna tutkuyla bağlanan, 2011'de Açık Su Milli Takımı'na giren, Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil eden 25 yaşındaki Bengisu Avcı, 3 Ağustos 2018'de İngiltere ve Fransa arasındaki 36 kilometrelik Manş Denizi etabını 11 saat 29 dakika ile geçerek daha önce 1979'da aynı etabı 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını olan Nesrin Olgun Arslan'ın derecesini geride bıraktı.
Fatih Tezcan: Kadir Topbaş yazısını çöpe atmam için 20-30 milyon lira teklif ettiler

Fatih Tezcan: Kadir Topbaş yazısını çöpe atmam için 20-30 milyon lira teklif ettiler

Gazeteci Fatih Tezcan, yayınladığı bir videoda “Kadir Topbaş” yazısı, Sedat Peker iddiaları ve birçok konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Mehdi olduğunu iddia edip at üstünde kılıç kuşandı: ''Hamaney'e ölüm''

Mehdi olduğunu iddia edip at üstünde kılıç kuşandı: ''Hamaney'e ölüm''

İran’ın İsfahan kentinde Mehdi olduğunu iddia eden ve at üstünde kılıç kuşanan bir kişiye polis biber gazıyla müdahale etti. Şahıs polisle mücadele ederken “Hameney’e ölüm” dedi.
Tapınakta yeşil soğan karakterinin kutsal ritüeli

Tapınakta yeşil soğan karakterinin kutsal ritüeli

Japonya'da bir Şinto tapınağında yeşil soğan karakterinin her sene yaptığı kutsal ritüel kameralara yansıdı.
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