Veysel Akdemir kimdir?

Sosyal medya uzmanlığıyla tanınan ve bu alandaki çalışmalarıyla akılda yer edinen Mehmet Veysel Akdemir 1989 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Sosyal medyadaki uzmanlığıyla bilinen Mehmet Veysel Akdemir son projesi olan “Heykel Kafası” ile başarılarına bir yenisini ekledi. 2 ayda rekor takipçi sayısına ve beğenilere ulaşan Mehmet Veysel Akdemir takipçilerini arttırmaya devam ediyor. 2 ayda 500 bin organik takipçi elde etmeyi başarırken şu anda güncel takipçi sayısı 1,2 milyonu bulmuş durumda. Başarılı projeleri ardından Mehmet Veysel Akdemir'in kişisel sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı da 5 milyonu bulmuş durumda.

Milyonlara Ulaşan Heykel Kafası Nasıl Ortaya Çıktı?

Mehmet Veysel Akdemir Heykel Kafası projesiyle birlikte takipçilerini gülümsetmeyi amaçlamakta. Heykel Kafası projesini Sokrates'in gayri meşru çocuğu olarak tanımlayan ve geniş kitlelere hitap eden bir kişiliğe sahiptir. Yaptığı açıklamalarda dikkat çeken mütevazı tavırları ve konuşmaları işinde neden bu kadar başarılı olduğunu destekleyici nitelikte. Röportajlarında da söylediği üzere kendi özel hayatıyla değil işiyle ön planda olmak istemektedir.

Heykel Kafası projesi insanların sosyal medyada keyifli vakit geçirmesine ve onları gülümsetmeye yönelik başlamış bir harekettir. Birbirinden anlamlı ve bir o kadar mizah içeren paylaşımları yüz binlerce kişiye ulaşarak binlerce beğeni alıyor.

Herkes Heykel kafasının nasıl ortaya çıktığını merak ederken Akdemir'den gelen açıklama merakları gidermeye yetti. Akdemir, kardeşiyle birlikte geliştirebilecek bir proje arayışındayken ortaya çıkan bir proje olduğunu söylüyor. Hedeflerinin temelinde güven ve samimiyetin olduğunu belirtirken kitlesine aşırı bağlı ve sevgi dolu olduğunu belirtmeden geçmiyor. Kitlesinin elit bir kesimden oluşmasından aşırı mutluluk duyduğunu ifade ederken şu ana kadar reklam almadığını ve bundan sonra da almayı düşünmediğini açıklıyor. Akdemir, Heykel Kafası projesinin manevi anlamda inanılmaz bir doyum yaşattığını söylerken yeni projelerin müjdesini veriyor. Çok yakında birbirinden yeni fikirlerle sosyal medyada fark yaratacağı aşikâr.

Mehmet Veysel Akdemir'in Başarıları Saymakla Bitmiyor!

Biz onu her ne kadar sosyal medya projesiyle tanıyor olsak da o aslında uluslararası müşterilere hizmet vermekte olan Hair of İstanbul saç merkezinin sahibi. Her sene binlerce müşteriye hizmet sunan markasıyla devasa işler başarıyor diyebiliriz. Hair of İstanbul yabancıların Türkiye'ye gelme sebebi haline gelmiş durumda. Büyük bir merkez haline gelmeyi başaran bu oluşum sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlanmakta. Başarılı birçok işlemin yapıldığı Hair of İstanbul saç ektirmeyi düşünenlerin odak noktası haline gelmiş bir merkezdir. Hair of İstanbul sosyal medya takipçi sayısı 4.4 milyon ve paylaşımlar binlerce beğeni almaya devam ediyor. Sosyal medyada farklı yetenek ve becerileriyle popüler hale getirmiş olduğu başarılı projeleri Veysel Akdemir'in çalışkanlığını gösterir nitelikte.

Büyük bir servetin sahibi olan Akdemir paranın değil onu mutlu eden başarılarının peşinden gidiyor. Sahip olduğu servete rağmen lükse düşkün olmadığını belli eden Akdemir'in popülerliği ve başarısı hızla artarak devam ediyor. Gelecek projeleri ise takipçileri ve sevenleri tarafından merak konusu. .