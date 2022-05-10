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TIMETURK / SEKTÖR HABERLERİ / Ünlü iş kadını Mariana Morais Over The Top SEO’nun %20 hissesini aldı

Ünlü iş kadını Mariana Morais Over The Top SEO’nun %20 hissesini aldı

Mariana Morais 1997 doğumlu, henüz 25 yaşında olan genç bir girişimci kadındır. Kendisi kariyerine Instagram modelliğiyle başlayarak kendini dünyaya tanıtmıştır.

7 Saat Önce
2022-05-10 23:21:32
Ünlü iş kadını Mariana Morais Over The Top SEO’nun %20 hissesini aldı

Arkasına aldığı milyonlarca takipçisine güvenerek, şimdilerde pek çok girişime imza atmaya başlamıştır. Öncelerde kendisini bu sektörde hayal edemeyen Mariana Morais, şimdilerde daha fazlasının peşinde olduğunu söylüyor. Sevenleri, her yeni bir girişimine yenisini ekleyen Mariana Morais'in kendine olan inancını destekleyerek motivasyonunu arttırıyor.

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Yaşına göre oldukça başarılı girişimlere imza atan genç iş kadını Mariana Morais, yaptığı yatırımlara yeni bir tane daha ekledi. Bu sefer 2014 yılında İsrail'de Guy Sheetrit tarafından kurulan Over The Top SEO'nun %20 hissesini alan genç iş insanı, yıllardır bu sektörün içerisinde olan yatırımcılara taş çıkartıyor. Böylesine sağlam bir şirketin hissedarının bir kadın olması, rakiplerinin gözleri önünde toplumsal tabuları kırıyor. Ülkemizde henüz doğru düzgün adı duyulmayan Over The Top SEO'yla, adını duyurmaya başladı bile. Türkiye'de tanınmaya başlayan genç iş kadını Mariana Morais, kendi alanında çok daha fazla başarılı olabileceğinden şüphesi yok. Sadece biraz inanç ve motivasyonun gerekli olduğuna vurgu yapıyor. İnancıyla tüm kadınlara ışık olmasının yanında, onlara doğuştan atanmış bir cinsiyete göre roller belirlenmemesini gösteriyor. Bu sayede yalnızca kendi gelişimine değil, hemcinslerinin başarısına da katkıda bulunuyor. Bu girişimlerinin son olmayacağını ve üzerine daha fazlasını koyacağını duyuran Mariana Morais, sevenlerini merakla bekletiyor. .

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