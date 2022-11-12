Uluslararası medyanın katılımıyla Dünya Medya Kongresi Abu Dhabi'de başlıyor

BAE’nin başkentinde düzenlenecek olan ve Ortadoğu’da bir ilk olan Dünya Medya Kongresi'nin ilk oturumu 15 Kasım’da başlayacak ve üç gün sürecek.

Etkinlik, medya sektöründeki en iyi teknolojileri, hizmetleri ve bilgiyi tartışmalarının yer aldığı 30 çalıştayda oturumuna ev sahipliği yapmayı planlarken, bu etkinliklerde medya sektörünün önündeki zorlukların üstesinden gelmek için yenililkçi çözümler için de önerilerde bulunacak.

Etkinliği organize eden Emirlik Haber Ajansı (WAM), konferansa, medya, iletişim ve prodüksiyon sekötüründe uzmanlaşmış 170 uluslararası şirketin, medya sektörünün 1.200'den fazla öncüsünün ve küresel anlamda etkili olan fenomenlerin de katılacağını söyledi.

Emirlik Haber Ajansı WAM tarafından yayınlanan açıklamada, konferansta düzenlenecek etkinliklerin, medya alanındaki karar vericiler, yatırımcılar ve girişimciler için oldukça heyecan verici olacak denilirken, özellikle teknolojik ilerleme ve bunun sonucunda ortaya çıkan yeni iletişim araçlarının geleceğe bir projeksiyon tutmasının da konferansın ana konularından birisi olacağı belirtildi.

WAM Ajansı Genel Müdürü Muhammed Al-Raisi ise, "Gerçekleştirilen Dünya Medya Kongresi çerçevesinde çok çeşitli programlar, çalıştaylar, sergiler, İnovasyon Merkezi ve diğer önemli etkinliklerin de gerçekleştirileceğiz, Bu konferans Future Media Lab'a ev sahipliği yapıyor" şeklinde açıklama yaptı.

Fransız haber sitesi Atlantico'daki bir makalede Fransız yazar Gerard Vesper, BAE'nin "Hırslı girişimler başlatmak için sürdürülebilir bir kaynak haline geldiğini” ve “Dünya Medya Kongresi'nin güçlü stratejik ortaklıklara yol açan yeni iş modelleri açısından etkili medya içeriğinin yayılması ve yeni kanalların keşfedilmesi adına önemli bir küresel medya etkinlikliği olacağını” söyledi.

Küresel tahminler, medya ve eğlence hizmetleri sektöründeki büyümenin önümüzdeki yıl 2,4 trilyon dolara yükseleceğini, medya ve eğlencede küresel yapay zeka pazarının değerinin ise 2022'de 10 milyar doları aşacağını gösteriyor. Yatırım fırsatları yaratarak küresel gelişmelere ayak uyduran BAE, büyüyen ekonomisini çeşitlendirmeye devam ediyor.