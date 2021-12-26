TUSAŞ ne iş yapar?
TUSAŞ ne iş yapar? TUSAŞ devlet kurumu mu? TUSAŞ’ın yönetim kadrosunda kimler bulunmaktadır?
2021-12-26 11:32:34
TUSAŞ ne iş yapar?
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin kısaltması olan TUSAŞ son yıllarda sıklıkla aratılan şirketlerden biri olmuştur. Son yıllarda TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur SİHA'nın ilk teslimatının gerçekleştirilmesiyle vatandaşın aklındaki sorular yeniden gündem olmuştur. Bu soruların başında TUSAŞ'ın ne olduğu, TUSAŞ'ın kamuya ait olup olmadığı, TUSAŞ'ın kadrosunda kimler olduğu gibi sorular gelmektedir. Aşağıda bahsedilen tüm bu sorular detaylarıyla birlikte sizler için derlenmiştir. İyi okumalar.
TUSAŞ ne iş yapar?
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin kısaltması olan TUSAŞ son yıllarda sıklıkla aratılan şirketlerden biri olmuştur. Son yıllarda TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur SİHA'nın ilk teslimatının gerçekleştirilmesiyle vatandaşın aklındaki sorular yeniden gündem olmuştur. Türkiye'nin hava platformlarının üretimi, tasarımı, geliştirilmesi, tamamlanması, eksik dahilinde tenilenmesi ve satışı sonrasında gerekli müdahaleler yapılıp hizmetinin verildiği teknoloji merkezidir. Bu süreçte şirketin büyük başarılarından biri Airbus A380 adındaki en büyük yolcu uçağı; ek olarak, Airbus A400M adındaki askeri nakliye uçağına ürettiği parçalardan gelişmektedir. Bunların yanı sıra, Airbus A350'e 2013 yılında üretmeye başladığı kanatçıklar da oldukça önemli birer başarıdır.
28 Haziran 1973 tarihinde kurulan Türk Uçak Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ), Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı bünyesinde savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlamaktadır. Sonrasında ise, TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) şirketi ve Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) şirketi 28 Nisan 2005 tarihinde TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) çatısı altında birleşmiştir. Bu işbirliğini ise “Havacılık Merkezi” olarak sağladığı etkin güç üzerinden hizmet verecektir. Şirketin hissedarları ise Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) (%54.49), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM) (%45.45) ve Türk Hava Kurumu (THK) (%0.06)'dur.
TUSAŞ devlet kurumu mu?
28 Haziran 1973 tarihinde kurulan Türk Uçak Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ), Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı bünyesinde savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlayıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.
TUSAŞ'ın yönetim kadrosunda kimler bulunmaktadır?
2020 yılı ile TUSAŞ yönetim kurulu aşağıdaki gibi güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı - Prof. Dr. Rafet BOZDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Prof. Dr. Ahmet BOLAT
Yönetim Kurulu Üyesi - Şuay ALPAY
Yönetim Kurulu Üyesi - Adnan ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi - Hüseyin AVŞAR
Yönetim Kurulu Üyesi - Prof. Dr. Temel KOTİL
Yönetim Kurulu Üyesi - Namık Kemal ALTIPARMAK
Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür - Prof. Dr. Temel KOTİL
Yapısal Genel Müdür Yardımcısı - Naki POLAT
Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı - Dr. Selman Nas
İHA Sitemleri Genel Müdür Yardımcısı - Dr. Ömer Yıldız
Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı - Prof. Dr. Mustafa Cavcar
Helikopter Genel Müdür Yardımcısı - Doç. Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı
Uçak Genel Müdür Yardımcısı - Prof. Dr. Atilla Doğan
Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı - Uğur Zengin
Lojistik Hizmetleri Başkanı - Muammer Akpınar
Mali İşler Başkanı - Saadet Korkem
Uçuş Başkanı - Hüseyin Fazla
AR-GE ve Prototip Operasyonları Başkanı - Prof. Dr. Fahrettin Öztürk
İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Başkanı - Prof. Dr. Mehmet Arif Adlı
Hukuk İşleri Başkanı - Cahit Bilge Akla (Vek.)
Bilgi Teknolojileri Başkanı - Dr. Bahadır Zeren
Akademi Başkanı - Prof. Dr. Mehmet Arif Adlı
Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı - Serdar Demir
Strateji ve İştirakler Başkanı - Levent Konukcu
Tedarik ve Sanayileşme Başkanı - Ahmet Yorgancı
Kalite ve Sertifikasyon Başkanı - Mustafa Akkurt
İDDK Başkanı - Yaşar Ünal
İdari Büro Müdürü - Arzu Senem Demirtaş
Özel Kalem Müdürü - Bertan Kurt
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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