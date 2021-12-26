TUSAŞ ne iş yapar? TUSAŞ devlet kurumu mu? TUSAŞ’ın yönetim kadrosunda kimler bulunmaktadır?

TUSAŞ ne iş yapar?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin kısaltması olan TUSAŞ son yıllarda sıklıkla aratılan şirketlerden biri olmuştur. Son yıllarda TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur SİHA'nın ilk teslimatının gerçekleştirilmesiyle vatandaşın aklındaki sorular yeniden gündem olmuştur. Bu soruların başında TUSAŞ'ın ne olduğu, TUSAŞ'ın kamuya ait olup olmadığı, TUSAŞ'ın kadrosunda kimler olduğu gibi sorular gelmektedir. Aşağıda bahsedilen tüm bu sorular detaylarıyla birlikte sizler için derlenmiştir. İyi okumalar.

TUSAŞ ne iş yapar?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin kısaltması olan TUSAŞ son yıllarda sıklıkla aratılan şirketlerden biri olmuştur. Son yıllarda TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur SİHA'nın ilk teslimatının gerçekleştirilmesiyle vatandaşın aklındaki sorular yeniden gündem olmuştur. Türkiye'nin hava platformlarının üretimi, tasarımı, geliştirilmesi, tamamlanması, eksik dahilinde tenilenmesi ve satışı sonrasında gerekli müdahaleler yapılıp hizmetinin verildiği teknoloji merkezidir. Bu süreçte şirketin büyük başarılarından biri Airbus A380 adındaki en büyük yolcu uçağı; ek olarak, Airbus A400M adındaki askeri nakliye uçağına ürettiği parçalardan gelişmektedir. Bunların yanı sıra, Airbus A350'e 2013 yılında üretmeye başladığı kanatçıklar da oldukça önemli birer başarıdır.

28 Haziran 1973 tarihinde kurulan Türk Uçak Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ), Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı bünyesinde savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlamaktadır. Sonrasında ise, TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) şirketi ve Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) şirketi 28 Nisan 2005 tarihinde TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) çatısı altında birleşmiştir. Bu işbirliğini ise “Havacılık Merkezi” olarak sağladığı etkin güç üzerinden hizmet verecektir. Şirketin hissedarları ise Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) (%54.49), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM) (%45.45) ve Türk Hava Kurumu (THK) (%0.06)'dur.

TUSAŞ devlet kurumu mu?

28 Haziran 1973 tarihinde kurulan Türk Uçak Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ), Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı bünyesinde savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlayıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

TUSAŞ'ın yönetim kadrosunda kimler bulunmaktadır?

2020 yılı ile TUSAŞ yönetim kurulu aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı - Prof. Dr. Rafet BOZDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Prof. Dr. Ahmet BOLAT

Yönetim Kurulu Üyesi - Şuay ALPAY

Yönetim Kurulu Üyesi - Adnan ÇELİK

Yönetim Kurulu Üyesi - Hüseyin AVŞAR

Yönetim Kurulu Üyesi - Prof. Dr. Temel KOTİL

Yönetim Kurulu Üyesi - Namık Kemal ALTIPARMAK

Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür - Prof. Dr. Temel KOTİL

Yapısal Genel Müdür Yardımcısı - Naki POLAT

Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı - Dr. Selman Nas

İHA Sitemleri Genel Müdür Yardımcısı - Dr. Ömer Yıldız

Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı - Prof. Dr. Mustafa Cavcar

Helikopter Genel Müdür Yardımcısı - Doç. Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı

Uçak Genel Müdür Yardımcısı - Prof. Dr. Atilla Doğan

Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı - Uğur Zengin

Lojistik Hizmetleri Başkanı - Muammer Akpınar

Mali İşler Başkanı - Saadet Korkem

Uçuş Başkanı - Hüseyin Fazla

AR-GE ve Prototip Operasyonları Başkanı - Prof. Dr. Fahrettin Öztürk

İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Başkanı - Prof. Dr. Mehmet Arif Adlı

Hukuk İşleri Başkanı - Cahit Bilge Akla (Vek.)

Bilgi Teknolojileri Başkanı - Dr. Bahadır Zeren

Akademi Başkanı - Prof. Dr. Mehmet Arif Adlı

Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı - Serdar Demir

Strateji ve İştirakler Başkanı - Levent Konukcu

Tedarik ve Sanayileşme Başkanı - Ahmet Yorgancı

Kalite ve Sertifikasyon Başkanı - Mustafa Akkurt

İDDK Başkanı - Yaşar Ünal

İdari Büro Müdürü - Arzu Senem Demirtaş

Özel Kalem Müdürü - Bertan Kurt

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.