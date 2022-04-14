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Türkiye’de Kurumsal Ofis Taşımacılığının Lider Firması
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TIMETURK / SEKTÖR HABERLERİ / Türkiye’de Kurumsal Ofis Taşımacılığının Lider Firması

Türkiye’de Kurumsal Ofis Taşımacılığının Lider Firması

Türkiye’de kurumsal ofis taşımacılığı alanında kendini en iyi şekilde ispatlayan firmaların başında LEVEL & ÇOLAKOĞULLARI Ortak şirketler grubu gelmektedir.

12 Dakika Önce
2022-04-14 01:04:18
Türkiye’de Kurumsal Ofis Taşımacılığının Lider Firması

1956 Yılında sektörde hizmetlerini geliştiren firmamız 1970 yılında LEVEL Kurumsal ofis taşımacılığı firması adı altında İstanbul merkez olmak üzere birçok ilde şirketlerin vazgeçilmez nakliyat firması olmuştur.

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Kurumsal Taşımacılık Alanında Yapılan Hizmetler Nelerdir?

Şirketimiz her açıdan donanımlıdır. Kurumsal boyutta; holding taşımacılığı, ofis taşıma, kurumsal ofis nakliyesi, laboratuvar taşımacılığı, üniversite taşımacılığı, arşiv taşımacılığı, depolama hizmetleri, cihaz taşımacılığı gibi birçok hizmetleri başarılı bir şekilde sunmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm hizmetleri sunarken de tamamen sigortalı bir şekilde çalışmaktadır. Dünya genelinde en çok tercih edilen sigorta firması olan ALLİANZ güvencesi ile ofis taşımacılığı hizmetlerini gerçekleştirmektedir. İstanbul ofis taşıma şirketleri arasında her zaman en büyük adımları atan ve yenilikleri getiren nakliyat şirketiyiz.

İstanbul Ofis Taşıma Şirketleri

İstanbul ofis taşıma şirketleri alanında baktığımızda bu hizmetleri herkes kolay kolay sağlayamıyor. Bu alanda en çok başarıya sahip olan firma LEVEL & ÇOLAKOĞULLARI Ortak şirketler grubunu görmekteyiz. Çünkü sadece bu alana önem vererek hizmetlerini yürütmektedir. Birçok firma bu alana girse de asıl meslekleri olan ev taşımacılığı dışına çıkamamıştır.

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Kurumsal Ofis Taşıma Hizmetleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Bu alanda başarılı olan LEVEL & ÇOLAKOĞULLARI Ortak şirketler grubuna sorduğumuzda;

Bu alanda hizmet vermek basit değildir. En ufak bir işlem bile zorluk oluşturabilir. Sonuçta karşınızda koca koca şirketler vardır. Ve bunların planları çerçevesinde nakliye hizmetleri için ayırdıkları zaman dilimleri hep kısa tutulmuştur. Bu yüzden top yüküm bir hizmeti sizden talep edebilirler. Ve sizlerde 200-300 belki daha fazla ofisi 3 günde bile bitirilme talepleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ki bizler bu alanda bu tür taleplerle karşı karşıya kaldık. 3 Günde ofis taşımacılığı yapılabilinir mi? Tabi ki şartlara göre değişiklik gösterir. İşte bu noktada işin içerisine tecrübe girmektedir. Aksi takdirde göz yanılgıları ile büyük sorunlar yaşayabilirsiniz.

Kurumsal Ofis Nakliyesinde Referansların Farkı Var Mı?

Referanslar sizlere birçok kapıyı açmaktadır. Sonuçta sizler taşınan firma ile samimiyetiniz yok. Bu firmalarında sizleri tanımışlığı yok. Bu yüzden her iki taraf arasında bazı şeyler köprü görevi kurmaktadır. Ofis taşıma hizmetlerinde bu köprü görevini en iyi şekilde sağlayan kurumsal ofis nakliyesi yapan firmanın daha önceki sunmuş olduğu hizmetlerdir. Bunun diğer adı referanslarıdır.

Sigortalı Ofis Taşımacılığı Hizmetleri

Sigortalı ofis taşımacılığı hizmetlerini piyasada ilk gerçekleştiren firmayız. Allianz ortaklığı ile kurumsal şirketlere güven sağlamak ve her iki tarafı güvence altına almak şarttı. Aksi taktirde milyonluk cihazlarda oluşabilecek handikaplar büyük sorunlara yol açabilir.

İstanbul'da başarılı grafik çizen firmamız ile tanışmak ve süreçleri en yakın şekilde incelemek isterseniz; https://www.ofistasimaciligi.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Sizlere her konuda fikir alışverişi bulunmanıza ortam hazırlarız. .

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