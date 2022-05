Tuğba Eser Kimdir? Kendinizi Nasıl Tanıtırsınız?

Tuğba Eser’in 15 yıl kadar uzun süreli tecrübesi ve birbirinden değerli çalışma arkadaşları ile hizmet verdiği Tuğba Eser Alya Plus Güzellik her geçen yıl daha da güçleniyor.

12.12.1988 Yılında Gaziantepte doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise tahsilini Gaziantepte tamamladı.

Yüksek öğrenimine Adıyaman Üniversitesi İşletme Fakültesinde devam etmiştir. Ailede 4 çocuğun en büyüğü olan Tuğba Eser küçük yaşlarından itibaren çalışma hayatına atılmıştır. Evli, 2 çocuk annesidir. İlk iş tecrübesini kişisel bakım salonunda 11 yaşında başlamış, 2008 yılında Alya Plus Güzellik Merkezini kurmuştur. Edindiği iş tecrübesiyle 70'i aşkın belgeye sahip olmuş, birden fazla yılın Güzellik Uzmanı ünvanını kazanmıştır. Aynı zamanda bu sektörde kariyer imkanı elde etmek isteyen birçok kişiye eğitimenlik yaparak belge alma imkanı sunmuştur. Birleşmiş Milletler çatısı altında meslek edindirme kurslarında eğitmen olarak görev almıştır. Yurtdışında almış olduğu eğitimlerle kariyerini bir üst seviyeye taşımış, güzelliğin yeniliklerle orantılı olduğu görüşünü savunmuştur. İleri teknoloji ürünlerle uygulamalarını gerçekleştirmekte olan merkezinde birden fazla hizmeti sunmaya devam etmektedir.

Tuğba Eser İle Güzelleşin

Kişisel bakım, estetik ve kozmetik alanlarında ki başarılarına her geçen gün yenisini eklemektedir. Bunların yanı sıra Tuğba Eser bu alanda gelişmek isteyen özellikle kadın girişimcilere danışmanlık programı hizmeti vererek meslektaşlarına yardım ediyor.

Güzelleşme kavramı her ne kadar ulaşılması zor görünüyor olsa da Tuğba Eser Alya Plus ile hiç de zor değil! Çünkü Tuğba Eser vermiş olduğu hizmetlerde kaliteli, deneyimli ve uzman çalışanlardan oluşan ekibi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Böylelikle verilen hizmette hata payı minimum hatta hiç olmayacak şekilde gerçekleştirmektedir.

Tuğba Eser adeta mesleğine gönül vermiş birisi. Bu sebeple sorunsuz ve pişman olmayacağınız sonuçlar elde etmek istiyorsanız doğru adres Tuğba Eser Alya Plus…