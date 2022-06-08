Tevfik Bozdağ, Ankara’nın “En İyi Güzellik Merkezi Zinciri Ödülü”nü aldı

Farklı hizmet türlerinde faaliyetlerde bulunan Tevfik Bozdağ Güzellik Merkezi Sahibi Estetik Uzmanı Tevfik Bozdağ, ikinci şubesi ile birlikte “Ankara’nın En İyi Güzellik Merkezi Zinciri Ödülü”nü aldı.

Birçok ünlü ismin katılım gösterdiği ödül törenine yönelik açıklamalarda bulunan Bozdağ, “Başarının ödüllendirilmesi oldukça önemli. Bu nedenle almış olduğumuz ödül, benim için gerçekten çok anlamlı. Yeni projelerle sektörde çok daha etkili çalışmalarda bulunacağımı söyleyebilirim.” ifadelerinde bulundu.

Türkiye ve Hollanda'da güzellik sektöründe hizmet veren Estetik Uzmanı Tevfik Bozdağ, şubeleşmeye giderek ikinci şubesini açmıştı. İkinci şubesini açmasından kısa bir süre sonra “Ankara'nın En İyi Güzellik Merkezi Zinciri Ödülü”nü almaya hak kazanan Bozdağ, “Güzellik sektörü, özellikle kadınlar için bir hayli önemlidir. Estetik görünümlerini farklı uygulamalarla çok daha güzelleştirmek ve kendilerine bakım yapmak isteyen pek çok kadın, bu alanda profesyonel hizmet almak istiyor. Sektörde gerçekleştirilen uygulamaların her biri, titiz bir çalışmayı zorunlu kıldığı için bu alanda hizmet veren kişilerin alanında uzman olması gerekiyor. Estetik uygulamalardan elde edilecek başarıda bu hususun önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebilirim. Biz de Tevfik Bozdağ Güzellik Merkezi olarak müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeyi arzuluyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Ödül Töreni İstanbul PortaxeShine'da Yapıldı

İstanbul PortaxeShine'da gerçekleştirilen ödül törenine pek çok ünlü ismin katıldığını belirtenEstetik ve Güzellik Uzmanı Tevfik Bozdağ, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Törenin bulunduğu atmosfer oldukça güzeldi. Böyle bir ortamda bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ayrıca törende birçok ünlü isim bulunuyordu. Aldığım ödül, kariyerim açısından önemli bir dönüm noktası. Kendimi geliştirerek daha fazlasını yapabilmek, yenilikçi bir hizmet anlayışı ile çalışmalarımı sürdürmek benim için oldukça önemli.”

Estetik Uzmanı Tevfik Bozdağ Kimdir?

Güzellik merkezi sektöründe faaliyetlerde bulunan Estetik Uzmanı Tevfik Bozdağ, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmekte olup öğretici / öğretmen olarak güzellik sektörü alanında eğitimler vermektedir. Aynı zamanda Tevfik Bozdağ Güzellik Merkezinin sahibidir. Hem Türkiye hem de Hollanda'da salonu bulunan güzellik merkezi kapsamında yenilikçi uygulamalar gerçekleştiriliyor. Aslen Ankaralı olan Tevfik Bozdağ estetik uzmanlığının yanında ünlü bir makyördür ve bu alanda da çalışmalarda bulunmaktadır.

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