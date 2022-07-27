TEİAŞ elektrik teknisyeni başvurusu nasıl yapılır? TEİAŞ elektrik teknisyeni başvuru şartları neler?

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) bünyesinde çalıştırmak üzere 53 Elektrik Teknisyeni alınacak. Peki TEİAŞ elektrik teknisyeni başvurusu nereden yapılır? TEİAŞ elektrik teknisyeni nasıl olunur, şartlar neler?

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 53 Elektrik Teknisyeni alınacak. Başvurmak isteyen vatandaşlar “TEİAŞ elektrik teknisyeni başvuru şartları neler? TEİAŞ elektrik teknisyeni başvurusu nasıl yapılır?” sorularına yanıt arıyorlar.

TEİAŞ elektrik teknisyeni başvurusu

Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve şirketin internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir.



Sözlü sınava katılacak adayların belirlenmesi:



İŞKUR'a başvuru yapan ve isimleri Şirketimize gönderilen adaylardan;



- Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ile

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.

Kura çekimi, iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılacaktır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Şirketimizin internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmından ilan edilecektir.

Talep şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecektir.

TEİAŞ elektrik teknisyeni başvurusu nasıl yapılır?

Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (01-05/08/2022 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecektir. .