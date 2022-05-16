Sur Yapı 2 yılda 4 bin bağımsız bölümü teslim etti

Son iki yılda 4 bin konutu sahipleriyle buluşturan Sur Yapı, İstanbul’da Gölbahçe Evleri, Lavander, Şehir Konakları ve Bahçeyaka projelerindeki toplam 1297 konut ve 82 ticari üniteyi teslim etti.

Bugüne kadar 35 blokta yaklaşık 2 bin 500 konutun teslim edildiği ve yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı Sur Yapı Antalya'nın 1,3 kilometre uzunluğundaki en yeni caddesinde ise teslimler başladı. Sur Cadde'de yapımı tamamlanan 7 bloktaki 485 home ofis ile 68 dükkân kısa süre içinde sahipleriyle buluşacak. Çalışmaların devam ettiği Turkuaz etabında ise teslimler ağustos ayında başlayacak.

Özel sektörün en geniş portföye sahip inşaat firması olan Sur Yapı'nın projelerinde konut teslimleri tüm hızıyla sürüyor. İstanbul'da Gölbahçe Evleri, Lavander, Şehir Konakları ve Bahçeyaka projelerindeki toplam 1297 konut ve 82 ticari ünitenin teslimini gerçekleştiren Sur Yapı'nın Antalya projesindeki konut ve dükkân teslimleriyle birlikte son iki yılda teslim ettiği bağımsız bölüm sayısı 4 bini buldu.Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Sur Yapı Antalya'da konut teslimleri Haziran 2020'den bu yana aralıksız olarak devam ediyor. Antalya'da adeta yeni bir şehir inşa eden Sur Yapı, şu ana kadar 2 bin 500 konutu sahipleriyle buluşturdu.

9 bin kişi yaşıyor

Sur Yapı Antalya'da ilk anahtar teslimleri Park etabında başladı. Şu ana kadar 2 bin 500 konutun teslim edildiği, 35 blokta doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığı Park etabında yaklaşık 9 bin kişi yaşıyor.

Yaşamın başladığı Park etabının yanı başında yer alacak 157 bin metrekare yeşil alan Antalya'nın en büyük şehir parklarından biri olacak. Şehir parkının içerisinde piknik alanı, sera alanı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, gölet kafeleri ve çim sahaları gibi birçok alan yer alacak.

Antalya'nın yeni Alışveriş Caddesi'nde 485 home ofis ve 68 dükkanın teslimi başladı

Sur Yapı Antalya'nın ikinci etabı olan Sur Cadde'deki home ofis vedükkânteslimleri başladı. Antalya'nın “Şanzelize”si olarak konumlandırılan 1,3 kilometre uzunluğundaki Alışveriş Caddesi'nde yapımı tamamlanan 7 bloktaki 485 konut ve ofis ile 68 dükkânın anahtar teslimi kısa süre içinde tamamlanacak. Alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşan Sur Cadde, mağazaları, kafe ve restoranları, modern mimarisi ile tüm Antalya'nın yeni çekim merkezi olacak. Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden Sur Cadde'de pek çok sosyal ve kültürel aktivitenin yapılacağı mekanlarınyanı sıra tramvay hattı da yer alacak. Sur Cadde'de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor.

Turkuaz sitesinde 1. etabın teslimleri ağustos ayında başlıyor

Sur Yapı, projenin üçüncü etabı olan 1105 konutluk Turkuaz sitesinde de sonayaklaşıyor. Kaba inşaatın büyük ölçüde tamamlandığı ve çalışmaların hızla devam ettiği Turkuaz etabı, büyük metrekareye sahip daireleriyle geniş ve ferah bir yaşam sunuyor.“Suyla gelen medeniyet” temasının hâkim olduğu Turkuaz sitesinin tüm blokları su kenarında yer alıyor. Turkuaz sitesi, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor. Türkiye'nin markası Antalya'da inşa edilen bu modern şehirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, zeytinliklerin, rengarenk çiçeklerin bulunduğu Turkuaz sitesine açılıyor.

“Bir şehir yükseldi”

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 19 bin bağımsız bölümden oluşan ve 70 bin kişinin yaşayacağı Sur Yapı Antalya projesinin yaklaşık 8500 konutluk kısmında çeşitli etaplar halinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini, kaba yapı imalatının yüzde 90'ının bittiğini ve birçok etapta da ince yapı imalatının yüzde 80, yüzde 90 oranlarına eriştiğini açıkladı. Projede bugüne kadartoplam 2 bin 500 konutu teslim ettiklerini anlatan Elmas, kalan konutlarda ise ince imalatların hızla yapıldığını söyledi. Dünyanın dört bir yanından ilgi görmeye devam eden Antalya projesinin inşasına ve konut teslimlerine pandemi boyunca devam ettiklerine dikkat çeken Elmas, “Sur Yapı Antalya projesine başladığımız ilk günden itibaren söylemimiz ‘Bir şehir inşa ediyoruz' oldu. Bu sözümüzün artık gerçek olduğunu görüyoruz. Sur Yapı Antalya, konutları, parkları, bahçeleri, dükkân ve mağazaları yakında açılacak olan Alışveriş Caddesi ve halihazırda 9binin üzerindeki sakiniyle şimdiden yaşayan bir şehir haline geldi” dedi.

2 yıllık kesintisiz teslim performansı

Sur Yapı Antalya'da anahtar teslimlerine yıl sonuna kadar kesintisiz olarak devam edeceklerini vurgulayan Z. Altan Elmas, “İstanbul'daki projeler ve Sur Yapı Antalya'da yaptığımız teslimatlar ile son iki yıl içinde teslim ettiğimiz daire ve dükkân sayısı yaklaşık 4 binibuldu. Antalya projesinin yanı sıra İstanbul'da Gölbahçe Evleri, Lavander, Şehir Konakları, Bahçeyaka projelerindeki toplam 1297 konut ve 82 ticari ünitenin teslimini gerçekleştirdik. Pandemi, kur saldırıları, savaş ve ekonomik kriz gibi birçok olumsuz olayın gerçekleştiği 2020- 2022 yılları arasında gösterdiğimiz bu kesintisiz teslim performansı konut sektöründeki konumuzu daha da güçlendiriyor” diye konuştu. Elmas, İstanbul'da yapımı devam eden Maltepe'de YeşilMavi, Koşuyolu'nda Excellenceve Tempo City projelerinde konut teslimlerinin 2022 yılı içinde başlayacağını söyledi.

“Evler hızla doluyor”

Sur Yapı Antalya'da oturuma açılan evlerin neredeyse bir ay gibi kısa bir süre içerisinde dolduğuna dikkat çeken Z. Altan Elmas, şöyle devam etti:

“Döviz kuru ve enflasyon artışı nedeniyle artan inşaat maliyetleri,Türkiye'nin her yanında olduğu gibi Antalya'da da yeni konut stokunun azalmasına neden oluyor. Sur Yapı Antalya'daki konutların büyük bir hızla doluyor olması da kentteki konut ihtiyacını gösteriyor. Bu yüzden Sur Yapı Antalya projesindeki konutların inşaatını, satışını ve teslimlerini bir an önce gerçekleştirmek istiyoruz. Böylece bu sorunu bir nebze de olsa çözebileceğimizi düşünüyoruz.”