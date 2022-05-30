Türkiye’nin lider kuaför markalarından SAN Kuaför, yurtdışına açılmaya hazırlanıyor. Markanın kurucusu Yusuf Yalmancı Dubai ve Almanya gibi merkezlerde açacakları yeni şubeler hakkında detayları paylaştı.

Şubeleşerek daha geniş bir kitleye hitap etme arzusunda olduklarının altını çizen Yalmancı; “Türkiye'deki faaliyetlerimizi yurtdışına da taşımayı planlıyoruz. 1989 yılında başladığımız yolculuğumuzda birçok başarı elde ettik. Ülkemizde gösterdiğimiz başarıyı yine ülkemizi yurtdışında temsil ederek de sürdürmek istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

“Türkiye'de 35 salonla hizmet veriyoruz”

SAN Kuaför markasının gelişim sürecine ilişkin bilgiler aktaran Yusuf Yalmancı; “Türkiye'de 35 salonla hizmet veriyoruz. Bugün elde ettiğimiz konumumuzu 1989 yılından beri sağladığımız hizmetlerden elde ettiğimiz tecrübeye borçluyuz. Bizim yolculuğumuz “Stil kişiseldir” mottosu ile başladı ve aynı perspektifimizi sürdürüyoruz. Tüm kuaförlük ve güzellik faaliyetlerimizde herkesin kendi stilini sil baştan yaratabileceği ayrıcalıklı çalışmalar sunuyoruz. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte kişisel taleplere en iyi şekilde cevap verebileceğimiz yardımcı araçlar da ortaya çıktı. Biz de teknolojiyi yakından takip ederek tüm salonlarımızda teknolojik ürünlerden en verimli şekilde yararlanıyoruz. Benim kişisel olarak da teknolojiye ilgim var ve bu konuda bir ilki başardık. Metaverse de dünyanın ilk kuaförü olma unvanını elde ettim.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Bakü, Almanya, Dubai ve Kanada'da şubeleşiyoruz”

Markanın yurtdışına açılma serüvenine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yusuf Yalmancı açıklamalarında; “Çok yakında dünyanın farklı noktalarında yeni şubelerle hizmet ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Başlangıç aşamasında Azerbaycan, Almanya, Kanada ve Dubai gibi ülke ve merkezleri belirledik. Buralarda açacağımız yeni şubelerle kuaförlük alanında bir dünya markası haline dönüşeceğimize inanıyorum. Çok güçlü ve alanında tecrübeli bir ekibimiz var. Onların desteği ve inancıyla birlikte yurtdışı şubelerimizin de Türkiye'de olduğu gibi yüksek düzeyde ilgi göreceğine inanıyorum. Bizim hedefimiz her zaman ve her şart altında kuaförlüğü bireysellikten uzaklaştırarak kurumsal bir mecra haline dönüştürmek. Şimdiye kadarki girişimlerimizde bu başarıyı elde ettik. Şimdi de dünyanın farklı noktalarında aynı konsepti uygulayarak kitlemizi genişleteceğiz. Bir dünya markası haline dönüşerek ülkemizi dünyanın farklı noktalarında da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.” İfadelerine yer verdi. .