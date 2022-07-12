Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir? Serkan Yavuz anlatıyor

Genetik durumlarda kullanılan saç ürünlerinden dolayı ortaya çıkan sorunlar gibi birçok nedenden dolayı saç dökülmesi, her yaştan insanın yaşayabileceği sorunlardan biridir.

Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir

Genetik durumlarda kullanılan saç ürünlerinden dolayı ortaya çıkan sorunlar gibi birçok nedenden dolayı saç dökülmesi, her yaştan insanın yaşayabileceği sorunlardan biridir. Kadınlarda sık sık yaşanan saç dökülmesi durumu, erkeklerde kellik olarak görülmektedir. Gelişen teknoloji ile kellik probleminin de çözümü bulunmuştur. Ülkemizde ve Dünyada farklı saç ekimi yöntemleri yapılmaktadır. Bu yöntemler belirlenirken hastanın saç, deri yapısı analiz edilir. Ona en uygun saç ekimi yöntemleri belirlenerek tedavi sürecine başlanmaktadır.