RTV2 Kalıp Silikon'unda Craft Yapı Farkı

Silikon kalıplama yöntemi birçok sektörde büyük önem taşır. Hem maddi hem de kalite bakımından üretimin önemli bir adımıdır.

RTV2 KALIP SİLİKONU NEDİR-SİLİKON KALIP NEDİR?

Silikon kalıp, kalıp malzemesi olarak silikonun kullanıldığı, kalıpların döküm yöntemiyle hazırlandığı ve silikon kalıplamanın yapılmasını sağlayan üretim malzemesidir. Bir yardımcı ürün gibi gözükse de aslında ortaya çıkan ürünün var olmasının sebebidir. Doğru bir şekilde işlenmezse üretim neticesinde doğan tüm ürünlerde de hatalar meydana gelmektedir. Kısacası silikon kalıplar özenle hazırlanmalı ve hata yaratmayacak şekilde tamamlanmalıdır.

Silikon kalıplama yöntemi birçok sektörde büyük önem taşır. Hem maddi hem de kalite bakımından üretimin önemli bir adımıdır. Silikon kalıplama yöntemi için de son zamanlarda RTV2 silikon kalıplar tercih edilmekte. RTV2 silikon kalıp kullanımını anlamak için silikon kalıplama yönteminden de bahsetmemiz gerekir.

Silikon Kalıplama Yöntemi

1970'li yıllarda düşük adetli üretim ve kopyalama işlemleri için doğmuş bir yöntemdir. Benzeri yöntemlerine nazaran maddi ve kalite bakımından da avantajlar sağlamaktadır. Temel anlamda kalıp malzemesi olarak silikonun kullanıldığı döküm yöntemiyle kalıp imali sağlar. Bu işlem çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğinden test amaçlı prototip üretiminde de çoğunlukla kullanılır.

Heykeltıraşların modellediği eserlerin çoğaltılması için detaylı bir kalıplama işleme uygulanmalıdır. Bu konuda da düşük çekme değeri sayesinde silikon kalıplama yöntemi yüksek detay yakalaması sağlar. Polyester kalıplarla üretilemeyen bazı ters açılı parçalar için silikonun esnekliği çok pratik bir çözüm olmuştur.

Geçmişte silikon kalıplarda döküm için çoğunlukla polyester malzemeler kullanılırdı. 80'li yıllarla beraber doğru malzeme teknolojisinin gelişmesiyle polyesterin popülerliği azalmaya başladı. Polyester yerine teknik özellik bakımından üstün olan poliüretan döküm malzemeleri kullanılmaya başladı. Böylece silikon kalıplama yöntemi endüstriyel ürünlerin üretimi içinde kullanılmaya başlamıştır.

Silikon kalıplama yönteminin ilk adımı master model imalatıdır. Master model, genelde farklı yöntemlerle üretilen modeller veyahut örnek parçalardır. Kısacası elinizdeki örnek parçaya silikon kalıplama yöntemi ile kalıp çıkararak kopyalama işlemi yapabilirsiniz.

Silikon kalıplama yöntemi için farklı silikonlarda kullanılmaktadır. Bu kalıp malzemelerinden son zamanlarda öne çıkanlardan biri de RTV2 kalıp silikonudur. Silikon kalıplama yöntemiyle tamamen uygun bir şekilde çalışabilen RTV2 silikonu kullanım çeşitliliği sayesinde birçok sektörde tercih edilmektedir.

RTV2 Silikon Kalıp

Silikon kalıplama yönteminin yeni vazgeçilmez malzemesi RTV2 silikonudur. RTV2 silikon kalıbı teknik özelliklerinden dolayı maddi ve kalite bakımından birçok avantaja sahip olur. Kullanım çeşitliliğinden ve esnekliğinden dolayı ise gıda alanından inşaata kadar birçok sektörde rahatça kullanılabilmektedir. Bu sebepten her geçen gün daha fazla tercih edilmektedir.

RTV kısaltması İngilizce olarak "“Room Tempature Vulcanizing" açılımına sahiptir. Türkçede ise RTV kullanımı oda sıcaklığında oluşan (kürleşen) anlamına gelir. RTV-2 silikon kauçuklarında isimlendirmeden kullanılan 2 rakamı maddenin çift komponentli bir kimyasal yapıya sahip olduğu anlamına gelir. RTV2 dondurucu özellikte olan katalizörler ve baz malzemelerden oluşur. RTV2 silikon kauçuklar teknik yapısından ötürü modellerden kopyalama, çoğaltma, kaplama ve baskı transferi gibi işlemlerde çok daha avantajlıdırlar.

Silikon kauçuklar kürleşme tiplerine göre ikiye ayrılırlar. Bu farklılık temel olarak kauçukların içinde kullanılan katalizörden dolayı oluşur. İki farklı çeşide ayrılan RTV2 silikonlar, addition ve condensation olarak adlandırılırlar.

Additioncure RTV2 silikonlar, platin bazlı katalizörlerlekürleşmektedir. Bu durum ise yumaşaklık - sertlik (shore) değerinde farklılık gösterir. Bu tür RTV2 silikonlar tam şeffaflık, fırınlama ve düşük çekme özelliklerinin yanı sıra antialerjik özelliğine de sahiptirler. Antialerjik özellikleri sayesinde de bakım, gıda, sağlık alanlarında kullanılırlar.

Condensationcure RTV2 silikonlar, kalay bazlı katalizörlerlekürleşmektedir. Bu silikonlarda diğer Addition türüne göre farklı yumaşaklık - sertlik (shore) değerine sahiptir. Bu silikonlarsa genelde sert ve sağlam olduklarından dolayı aksesuar, inşaat, sanat gibi alanlarda kullanılır.

Son olarak ideal bir RTV2 silikon kalıbı şu özelliklere sahip olmalıdır: