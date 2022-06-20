Meme dikleştirme neden yapılır?

Kadın vücudunun en önemli unsurlarından olan memelerde sarkma gebelik ve emzirme gibi nedenlerin yanı sıra yaş alma, yer çekiminin etkisi ve benzer unsurlar sonucu yaşanabilen kaçınılmaz bir süreçtir.

Bunun yanı sıra memelerin arzu edilenden büyük olması da kadınların estetik açıdan sorunlar yaşamasına neden olabilir. Eğer siz de bu tür sorunlar yaşıyorsanız meme dikleştirme ve meme küçültme ameliyatıyla arzu ettiğiniz görünüme kavuşmak için alanının önde gelen isimlerinden Op. Dr. Evren İşçi ile iletişime geçerek deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.

Gebelik ve emzirme dönemlerinde hormonların etkisiyle meme dokusunun büyüyüp şişmesi, ağırlığın da etkisiyle meme cildinde esnemeye ve dokuyu taşıyan bağlarda gevşemeye neden olabilir. Emzirme sürecinin sona ermesiyle birlikte deri ve bağ dokuların eski halini alması söz konusu olmayabilir. Bu durumda memelerde genellikle üst kısımları boşalmış, aşağı doğru sönük bir doku meydana gelir. Meme ucunda da benzer değişiklikler yaşanması söz konusu olabilir. Bazı kadınlarda meme ucu aşağı doğru bakan bir şekil alır. Aynı zamanda areola olarak adlandırılan kahverengi kısmın genişlediği ve etrafının düzensizleştiği görülebilir.

Gebelik dönemini yaşamayan kadınların meme ucunda genellikle değişiklik oluşmasa da yaş almayla birlikte memenin üst kısmı boşalıp düzeleşebilir.

Meme dikleştirme ameliyatı nasıl yapılır?

Meme dikleştirme ameliyatında yapılacak kesiler ve kalacak izler memelerdeki mevcut sarkıklığın derecesine göre belirlenir. Yalnızca meme başı çevresinde, meme başı çevresinde buradan aşağı doğru inen dikey ve meme altında yatay ya da meme başı çevresinde buradan da aşağı doğru inen dikey bir kesi tercih edilebilir.

Meme dikleştirme ameliyatı hasta özelinde planlanarak genel anestezi altında uygulanan bir cerrahi prosedürdür. Meme başı çevresiyle meme başı ve meme altı katlantı çizgisi arasındaki kısımdan girilerek gerçekleştirilen meme dikleştirme ameliyatı kapsamında areola küçültülüp çevresineki düzensiz görünüm giderilir. Böylece ideal genişlikte bir daire haline getirilir. İhtiyaç halinde meme ucu seviyesi yükseltilir. Aşağıya doğru yer değiştirmiş haldeki meme ucunun ideal konumuna taşınmasından sonra memedeki sarkık deri çıkarılır. Memenin toparlanması için doku hacminin yeterli olmadığı durumlarda meme implantlarından yararlanılabilir.

Meme başında çok sarkma olmadığı ve doğum sonrası memenin içinin boşaldığı durumlarda sarkıklığın düzeltilmesi için meme protezi yerleştirilebilir. Bu durumda yalnızca meme altında kısa bir kesi yapılır.

Sıklıkla kullanılan Vertikal mastopeksi yönteminde iz çok fazla olmadığı gibi estetik açıdan da etkileyici sonuçlar alınır.

Meme dikleştirme kimlere yapılır?

Meme dikleştirme ameliyatı;

* Yapısal olarak memesi sarkık olan,

* Memesi normalden büyük ve sarkık olan,

* Gebelik ve emzirme sonrası memesindeki boşalma nedeniyle sarkma oluşan,

* Dramatik kilo kaybından sonra ya da yaş almayla birlikte memeleri sarkan kişilere yapılabilir.

Bunların yanı sıra yapısal nedenlerle erken yaşta meme sarkması sorunu yaşayan hastalara da meme dikleştirme ameliyatı uygulanabilir. Meme dikleştirme ameliyatı normal şartlar altında 18 yaşını tamamlamış ve genel sağlık durumunda ameliyata engel bir durumu olmayan hastalara uygulanabilir.

Meme dikleştirme sonrası

Meme dikleştirme ameliyatı sırasında ve sonrasında herhangi bir ağrı ya da acı hissedilmesi söz konusu değildir. Meme dikleştirme ameliyatından sonra uygulama bölgesinde ilk birkaç gün süreyle hafif düzeyde ağrı hissedilmesi doğal bir durum olarak kabul edilir. Bu ağrıların giderilmesi ve hastanın konforunun artırılması noktasında basit ağrı kesicilerden yararlanılması etkili bir çözüm olabilir.

Hastaya meme dikleştirme ameliyatıyla birlikte meme protezi yerleştirildiği durumlarda eğer protez kas altına yerleştirildiyse, meme büyütme ameliyatı sonrasında yaşanana benzer bir ağrı yaşanması olağandır. Bu tür durumlarda ağrılar genellikle ameliyatı izleyen ilk 3 gün daha şiddetli olur. Bununla birlikte meme dikleştirme ameliyatı kapsamında genellikle küçük silikon protezler kullanılır ve kas üzerine yerleştirilir. Bu yüzden çok fazla ağrıyla karşı karşıya kalınmaz.

Meme dikleştirme ameliyatından sonra geçici his kaybı yaşanabilir. Genellikle ameliyatı izleyen aylarda bu sorun kendiliğinden düzelir. Ameliyattan sonra belirtilen süre boyunca hasta sporcu sutyeni kullanır. Ameliyatı izleyen ilk 4 hafta zorlanmaya neden olabilecek aktivitelerden kaçınılmalıdır. İlk ay sonunda göğüslerin yeni şekli oturmaya başlasa da son şekillerini almaları için yaklaşık 6 ila 12 aylık bir süreye gereksinim duyulur. İyileşme süreci hastanın yaşı, uygulanan teknik, derinin elastikiyeti, doktor tavsiyelerine ne kadar uyulduğu gibi pek çok faktöre göre kişi özelinde değişiklik gösterebilir.

Her cerrahi işlem gibi meme dikleştirme ameliyatında da birtakım riskler mevcuttur. Meme dikleştirme ameliyatının hasta özelinde planlanması, bu alanda yeterli deneyime ve uzmanlığa sahip estetik cerrahlar tarafından doğru tekniklerle uygulanması halinde bu risklerin minimize edilmesi mümkündür.

Meme dikleştirme ameliyatından sonra nadiren de olsa karşılaşılabilecek riskler; kanama, enfeksiyon, kötü yara izi ve his kaybı sayılabilir. Meme dikleştirme ameliyatı sırasında genellikle meme bezi, meme başı ve süt kanalları arasındaki ilişkinin korunması sağlanır. Bu sayede meme dikleştirme ameliyatından sonra kadınların emzirme işlevinde genellikle bir kayıp yaşanmaz.