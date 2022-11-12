Medya kongresi için geri sayım başladı, Abu Dhabi küresel etkinliğe hazırlanıyor

Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Medya Kongresi'ni gerçekleştirmek için son hazırlıklarını tamamladı.

Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek kongreye katılacak olan gazeteciler ve medya uzmanları, Ortadoğu'da ilk kez gerçekleştirilecek konferansın, medya kurumlarının kalkınma ve rehebilitasyonu konusunda önemli yenilikler için bir çağrı olacağını ve bu yüzden bu konferansın bir milat olacağı beklentisi dile getiriliyor.

BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri, ülkesinin, medya ve eğlence sektörüne ev sahipliği yapmasının ülkelerinin büyümesine olumlu bir katkısı olduğunu, en önemli uluslararası medya kurumları için bir Merkez haline geldiğini ve böylece bölgesel ve küresel medya sektöründe lider bir konuma geldiklerini söyledi.

Emirlik Haber Ajansı WAM tarafından yayınlanan açıklamada, konferansta düzenlenecek etkinliklerin, medya alanındaki karar vericiler, yatırımcılar ve girişimciler için oldukça heyecan verici olacak denilirken, özellikle teknolojik ilerleme ve bunun sonucunda ortaya çıkan yeni iletişim araçlarının geleceğe bir projeksiyon tutmasının da konferansın ana konularından birisi olacağı belirtildi.

WAM Ajansı Genel Müdürü Muhammed Al-Raisi ise, "Gerçekleştirilen Dünya Medya Kongresi çerçevesinde çok çeşitli programlar, çalıştaylar, sergiler, İnovasyon Merkezi ve diğer önemli etkinliklerin de gerçekleştirileceğiz, Bu konferans Future Media Lab'a ev sahipliği yapıyor" şeklinde açıklama yaptı.

Fransız haber sitesi Atlantico'daki bir makalede Fransız yazar Gerard Vesper, BAE'nin "Hırslı girişimler başlatmak için sürdürülebilir bir kaynak haline geldiğini” ve “Dünya Medya Kongresi'nin güçlü stratejik ortaklıklara yol açan yeni iş modelleri açısından etkili medya içeriğinin yayılması ve yeni kanalların keşfedilmesi adına önemli bir küresel medya etkinlikliği olacağını” söyledi.

Küresel tahminler, medya ve eğlence hizmetleri sektöründeki büyümenin önümüzdeki yıl 2,4 trilyon dolara yükseleceğini, medya ve eğlencede küresel yapay zeka pazarının değerinin ise 2022'de 10 milyar doları aşacağını gösteriyor. Yatırım fırsatları yaratarak küresel gelişmelere ayak uyduran BAE, büyüyen ekonomisini çeşitlendirmeye devam ediyor.

Ve şimdiye kadar devam eden bir çalışma varsa, Körfez devleti etkinliğin bilinen kalite ve mükemmellik standartlarına uygun bir şekilde yüksek bir organizasyon ve akışta gerçekleşmesini sağlamak için son rötuşları yapmaktan başka bir şey olmayacak. .