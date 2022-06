Mecan Ağım (Memet Can Ağım) ile sezonun makyaj tüyoları

Ankara’da moda ve gelin makyajında en dinamik en güncel uygulamalar yapan tek stüdyonun sahibi olan Mecan Ağım (Memet Can Ağım) 10 senelik profesyonellik hayatında oldukça fazla insanın hayatına dokundu. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte oldukça yoğun bir ilgi ile takip edilen makyaj dünyasına ilişkin insanları bilinçlendirdi.

1989 doğumlu makyaj sanatçısı uzun yıllardır bu sektörün içerisinde. Oldukça popüler bir yerin de sahibi olan Mecan Ağım (Memet Can Ağım) yaz için herkesin bilmesi gereken tüyoları verdi. Kendi alanı olan yaratıcı makyaj ve gelin makyajı konusunda da trendleri sevenlerine aktardı. Mecan Ağım (Memet Can Ağım), bu sezonun trendlerinin daha doğal görünümler fakat daha keskin gözler olduğunun üzerinde dururken, Makyajlarda bu sene grafik eyelinerların yine çok ön planda olacağından bahsetti. Geçtiğimiz senelerin aksine bu sene iddialı ve renkli eyelinerler çok popüler ve günlük hayatımızda da yerlerini alan bu eyeliner tarzına ek olarak ışıltılar ve taş ile makyajı süslemeler uzun yıllar sonra yine çok göz kamaştırıyor diye ekledi. Trendlere baktığımızda yine son dönemlerde popüler olan simler ve pigmentler için ise Mecan Ağım (Memet Can Ağım), simli görüntülerin yerini daha çok kristalize pigmentlere bıraktığından da bahsetti. Bu yüzden yaz başlamadan makyaj çantanıza bunu eklemenizi de önerdi. En çok merak edilen şeylerden biri de ten makyajı. Mecan Ağım (Memet Can Ağım) bu ten makyajı konusunda ise bu sene her zamankinden daha ince ve daha nemli görüntülerin popüler olacağından buna ek olarak Bb ve cc kremler ile ten makyajları daha canlı ve daha doğal görüntüye kavuşacağına değindi. Eski çok fondötenle görünümlere veda ettiğimizin de altını çizdi.

Gelin makyajında demode görünüm bitti

Yaz sezonun açılması ile birlikte gelin makyajları konusunda da merak edilenler oldu. Bu konu bazında Mecan Ağım (Memet Can Ağım), gelin makyajları için de bir kaç tüyo ekledi. “Bu yaz gelin makyajında, modaya damgasını vuran kristal parlaklıklar gözümüzü alıyor olacak, eski demode kalın eyeliner görüntüsü ve simli görüntülerden uzak durun” dedi. Ayrıca boyutlandırma her zamankinden daha belirgin ama daha yumuşak olmalı sözlerini ekledi. Gelin adaylarının kuaförlerini iyi seçmesi gerektiğini de belirten sanatçı sizleri Ankara'da bulunan stüdyosunda bekliyor.