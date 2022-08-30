Lygos Clinic Kurucusu Sinan Özer, “Estetik ve medikal işlemleriyle yanık ve yara izlerinden kurtulmak mümkün”

Lygos Clinic kurucusu Sinan Özer, çeşitli kazalar sonucu vücutta oluşan yanık ve yara izlerinin çeşitli işlemlerle giderilebileceğini belirtti.

İstanbul'da hizmet veren Lygos Clinic kurucusu Sinan Özer yanık ve yara izlerinin giderilebileceğini ifade etti. Yüz ve kafa bölümündeki izlerin saç ve sakal ekimiyle giderilebileceğinin altını çizen Özer, ekim işlemine uygun olmayan bölgedeki izlerin deri nakli ve lazer tedavisi yöntemi ile giderilebileceğini belitti. Alanında uzman hekimlerle çalıştıklarının altını çizen Özer, bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonların yüz güldürücü olduğunu vurguladı.

“Estetik ve medikal işlemleriyle yanık ve yara izlerinden kurtulmak mümkün”

Yanık ve yara izlerinden kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden Lygos Clinic kurucusu Sinan Özer, “Geçmişte çeşitli kazalar sonucunda vücudunda yanık oluşan hastalarımız bize başvuruyor. Kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz çeşitli estetik ve medikal işlemleriyle yanık ve yara izlerinden kurtulmak mümkün. Örneğin yüz ve kafa bölümünde yanık olan bir hastamızın yanık izini saç ve sakal ekimi işlemi kolayca kapatabiliyoruz. Eğer iz alanı büyükse ve tek ekim işlemiyle kapanmayacak durumda ise ikinci ekim seansları da gerçekleştiriyoruz. Eğer kalan iz saç ve sakal ekimine uygun olmayan bölgelerde ise cerrahi yöntemler uyguluyoruz. Bu yöntemlerin başında deri nakli geliyor. Vücudun uygun yerinen alınan deri, izin olduğu bölgeye naklediliyor ve cerrahi işlem tamamlanıyor. Bazı küçük çaplı yara ve yanık izleri de lazer tedavi yöntemiyle giderilebiliyor” dedi.

“Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz operasyonlarımızda yüz güldürücü sonuçlar aldık”

Gerçekleştirilen operasyonların başarılı sonuçlandığını belirten Özer,”Lygos Clinic olarak ülkenin önde gelen hekimleriyle birlikte çalışıyoruz. Hastalarımızı önce detaylı muayenelere sokup işlemin ne kadar yararlı olabileceğinin tespitini yapıyoruz. Hastalarımızın operasyona aklında soru işaretleriyle girmemesi için operasyon öncesi süreçleri ciddi şekilde takip ederek hastamızı her konuda bilgilendiriyoruz. Operasyon sonrasında da hastamızın takibini aynı ciddiyetle sürdürüyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz operasyonlarımızda yüz güldürücü sonuçlar aldık. Hastalarımızın bizden memnun kalması bizim için en büyük kazançtır” diye konuştu. .