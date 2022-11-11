Kral 101 Okey Mobil Platformlarda Oyuncularla Buluştu

Uzun yıllardır farklı ülkelerde yayınladıkları başarılı mobil oyunlarla adlarından sıkça söz ettiren geliştirici ekip Magic Square, yeni oyunları Kral 101 Okey ile Türkiye mobil oyun pazarına iddialı bir giriş yaptı.

Oyuncuların 101 Okey oyunu deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Kral 101 Okey, sahip olduğu gelişmiş özellikler ile Android ve IOS platformlarında oyuncular ile buluştu.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan gerçek oyuncularla ve arkadaşlarınızla çevrimiçi olarak 101 Okey oynayabileceğiniz oyunda, isterseniz arkadaşlarınızla sohbet etme ve hatta diğer oyuncularla tanışarak yeni arkadaşlıklar kurma şansı da sizleri bekliyor.

Benzersiz ödül sistemi ile oyuncularına her gün bol bol çip hediye eden Kral 101 Okey'de yer alan sıralama listeleri sayesinde rekabet ve eğlence hiçbir zaman bitmiyor. Sürekli yenilenen oyun içi etkinlikleri ile de oyuncularına farklı bir oyun deneyimi sunan 101 Okey oyunu, gelişmiş grafikleri ve animasyonlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

101 Katlamalı Turbo ve 101 Katlamasız Turbo oyun modlarına ek olarak, kendi oluşturabileceğiniz özel oyun masaları sayesinde oyunun kurallarını kendiniz belirleyebilir ve masanıza istediğiniz oyuncuları davet ederek eğlenceyi katlayabilirsiniz.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak çalışan geliştirici ekip, oyunculardan gelen geri bildirimler doğrultusunda yaptığı güncellemeler ile Kral 101 Okey'i her geçen gün daha iyi bir oyun haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rekabeti ve 101 Okey oynamayı seviyorsanız, aşağıdaki bağlantılar yardımıyla Kral 101 Okey'i ücretsiz olarak indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Kral 101 Okey Google Play İndirme Bağlantısı:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ms.kral101okey

Kral 101 Okey App Store İndirme Bağlantısı:

https://apps.apple.com/tr/app/kral-101-okey/id1621034655

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