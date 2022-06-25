Kıbrıs rent a car talepleri özellikle Nisan ayından başlayarak Kasım ayına kadar yaz tatili döneminde yoğun artışa sahne olmaktadır. Kıbrıs hem turizm bakımından bir tatil cenneti hem de eğitim ve iş olanakları bakımından Türkiye'nin hemen yanı başında bulunduğu için büyük bir ilgi görmektedir.

İdil rent a car gibi kaliteli araç kiralama firmalarının bulunması sebebiyle Türkiye'den adayı ziyaret eden pek çok kişi sorunsuz ve güvenli bir şekilde araç kiralayabiliyor. İdil rent a car hizmetinin konforunu ve rahatlığını tatili boyunca sürdürebiliyorsunuz. Ayrıca sadece tatil değil iş sebebiyle gayrimenkul alımı için veya eğitim için adayı ziyaret ediyorsanız havalimanında iner inmez aracınızı kiralayabilir ve vakit kaybetmeden bütün işlemlerinizi halledebilirsiniz. Bu noktada firmanın deneyimli ve kaliteli olan personeli güler yüzde sizi karşılayacak ve aynı şekilde tatiliniz bittiğinde yine havalimanından sizi uğurlayacaktır.

Kıbrıs Rent A Car Fiyatlarında Uygun Seviye

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sterlin ve Euro kuru üstünden pek çok noktada fiyatlandırıldığı için Türkiye'den gidenlere zaman zaman pahalı gelebilmektedir. Ancak detaylı bir şekilde incelediğimizde aslında Kıbrıs, Akdeniz havzası içerisinde en ekonomik tatil yapabileceğiniz beldelerin başına gelmektedir. Kıbrıs rent a car fiyatları incelendiğinde de bu uygun seviyeyi rent a car şirketini görebiliyoruz. Rakiplerini incelediğimizde ise daha yüksek fiyatlarla cüzdanınızdan çıkacak olan bedelin artacağını belirtelim. Özellikle 7 günü geçen periyotlardaki kiralama hizmetlerinde ciddi ıskontolar söz konusudur. 7 ila 14 gün arasında, 14 ila 30 gün arasında ve 30 günü geçen kiralamalarda her zaman en uygun fiyat portföyünü firmanın web sitesinde sizler de bulup inceleyebilirsiniz.

Araç kiralamak isteyenler için şirketin en güncel filosunu ve fiyatlarını aşağıda listeliyoruz:

-Hyundai i20 600 TL günlük ücret

-Nissan Note 500 TL günlük ücret

-Suzuki Swift 500 TL günlük ücret

-Ford Fiesta 500 TL günlük ücret

-Ford focus 500 TL günlük ücret

-Honda Fit 500 TL günlük ücret

Değişen güncel fiyatlar için İdil Rent A Car idilcar.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

WhatsApp üzerinden online rezervasyon oluşturmak için İdil Rent a Car destek hattı numaramız: +90 533 851 34 34

Kıbrıs Rent A Car Hizmetini Sözleşmeli Alın

Yukarıda bahsettiğimiz gibi minimum kiralama fiyatının 500 TL olduğu rent a car hizmetinde ciddi rakamlar söz konusu olacaktır. Ayrıca kullanacak olduğunuz araç bedellerini incelerseniz özellikle 2022 yılında ciddi artışlar olduğunu görebilirsiniz. Bu sebeple Kıbrıs rent a car hizmeti alacaksanız sadece sözleşmeli firmalarla işbirliği yapmanızı tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde aracın başına bir şey geldiğinde kazaya karıştığınızda sorunlar yaşayabilirsiniz ve bedeli sizin için çok daha ağır olabilir. Ancak İdil Car şirketi size sözleşmeli bir şekilde ıslak imzalı olan belgelerle aracınızı teslim etmekte ve teslim almaktadır. Yapılacak olan sözleşme hukuki bağlayıcılığı bulunduğu için hem aracı kiralayan şirketi hem de sizleri güvence altına alabilmektedir.

Kıbrıs Rent A Car Avantajlarında Transfer Kolaylığı

Kıbrıs hem Kuzey lokasyonunda hem de doğu ve güney lokasyonunda farklı ilçelere ve turizm beldelerine sahiptir. Girne, Gazimagusa, Güzelyurt, İskele, Lefkoşa bunların başında gelmektedir. Bu sebeple Kıbrıs rent a car hizmeti almak istiyorsanız öncelikli olarak rezervasyon yaptırmalısınız. Özellikle yaz tatili dönemlerinde genellikle rezervasyon boşluğu bulmanız zor olacaktır. Bu sebeple en azından bir ay önceden firma ile irtibata geçerek aracınızın rezervesin gerçekleştirin. Buna ek olarak rent a car hizmetine opsiyonel olarak ücretsiz transfer kolaylığı da eklenmiştir. Ercan havalimanı, Girne, Lefkoşe, Magusa ve İskele bölgeleri için ücretsiz transfer kolaylığı firma tarafından sunulabilmektedir. Uzman kadro sizin müşteri memnuniyetinizi sağlayabilmek adına her türlü opsiyonu düşünmüş, periyodik bakımları yapılmış güvenli araçlarla transfer hizmetinizi ücretsiz hale getirmiştir.

Tüm bu seçeneklerle birlikte isterseniz sürücülü araç kiralama hizmetine de yönelebilirsiniz. Eğer araç sürerken zorlanıyorsanız Kıbrıs gibi akışın soldan olduğu ve direksiyonu sağda olduğu bir trafik ortamında bocalayacağınızı düşünüyorsanız şoförlü araç kiralama hizmeti içinde firma ile iletişim kurabilirsiniz.