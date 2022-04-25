İş eldivenleri hakkında bilinmeyenler

İş eldivenleri, normal eldivenlerden farklı olarak çalışan insanların ellerine gelebilecek herhangi bir kazadan korumak amacıyla üretilen ekipmanlardır.

Çalışma sektörlerine göre yapıldığı malzemeler ve kullanım amaçları değişiklik göstermektedir. Genel yapısı dayanıklı, kalın ve su geçirmez malzemelerdir. Ne kadar kalın olsa da hareket kabiliyetini azaltmaması için kolay hareket edilebilir özelliktedir. İş eldivenleri genellikle göz alıcı renklerde olup dikkat edilmesi hususunda üretilmektedir. Her geçen gün gelişen teknoloji ve yaşanan tecrübelerle birlikte daha işlevsel, daha kaliteli eldivenler üretilmektedir.

İş Eldivenleri Hangi Sektörlerde Kullanılmaktadır?

İş eldivenleri eli korumak amacıyla üretildiğinden hemen hemen insan gücüyle çalışılan sektörlerde kullanılmaktadır. Eli koruduğu gibi ele kirli maddeler bulaşmasını engelleyerek hijyen sağlamaktadır. Örneğin yağ ile çalışan bir sanayi ustasının eline yağ bulaşması işini az da olsa etkilemektedir. Eli kaygan olacağından iş hızı yavaşlamış olur. İş eldiveni kullanılan sektörlerden birkaçı aşağıda örneklendirilmektedir.

-İnşaat

-Sanayi

-Tekstil

-Ahşap/marangoz

-Fabrika ortamları

-Besihaneler

-Çiftlikler

-Belediye çalışanları

İş Eldiveni Kullanmanın Önemi Nedir?

İş eldiveni kullanmak özellikle yukarıda belirtilen sektörlerde son derece önem arz etmektedir. Eldivenin kullanmanın amacı eli koruması olması vesilesiyle çoğu iş alanında kullanımı zorunludur. Peki bu eldiven bizi hangi olumsuzluklardan korumaktadır? Elimize zarar verebilecek kesici, delici veya pürüzlü maddelerden, sıcaklığı elle tutulmayacak kadar yüksek veya düşük olan cisimlerden, ağır eşyaları taşırken fazla ağırlıklardan dolayı elimizde iz bırakmasından, ıslak zeminlerde sıvı ile olan temasından, kirli olan zeminlerde elimizin kirlenmesinden korumaktadır.

İş kazalarının sonucu kötü olmaması için mutlaka takılmalıdır. En küçük tedbir bile sonucu ağır olan talihsiz kazalardan korumaktadır.

İş Eldiveni Nereden Alabilirsiniz ve BBU SAFETY Nedir?

İş eldivenlerini çeşitli iş ekipmanları satan mağazalardan veya internet sitelerinden alınabilir. Günümüzde internet alışverişi normal alışverişe göre daha fazla tercih edilmektedir. İnternetten alabileceğiniz iş ekipmanlarının en uygun ve kalitesi BBU SAFETY firmasına ait internet sitesidir. Firmamız 1999 yılından bugüne sizlere hizmet vermektedir. Kalite kontrol edilmez üretilir felsefesiyle yola çıkmış olup müşteri öneri görüş ve memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Güvenilerek alışveriş yapılabilecek sitelerin baş sıralarında gelmektedir. .