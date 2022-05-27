Influencerlar ve Takipçiler arasındaki etkileşimi gerçeğe dönüştüren INFLOW Token

INFLOW Token(FLW), Blockchain teknolojisi üzerine kurulu, dünyanın ilk Engagement Marketplace’i ile Influencerlar ile takipçileri arasındaki ilişkiyi sosyal medyanın sınırlı etkileşim olanaklarının (beğeni, paylaşma, yorum yapma vb.) çok ötesine taşıyor. Engagement Marketplace; Influencerların kişisel etkileşim deneyimlerini sundukları, takipçilerin katılımları için ödüllendirildiği ve markaların da bu daha güçlü etkileşimden faydalandığı bir pazaryeri.

17 Milyar dolara ulaşan Influencer Pazarlaması endüstrisinde, markalar kitlelere ulaşmak için Influencerlar ile yoğun şekilde çalışıyorlar. Influencerların sahip olduğu kitle ne kadar büyükse, marka yatırımları da o derecede artıyor. Bu endüstrinin büyümesini ve ticari olarak değerli hale gelmesini sağlayan her ne kadar takipçi kitleleriyse de bu kitle yaratılan değerden fayda sağlamıyor. Günümüzde takipçiler ekonomik paydaştan çok, karşılıksız şekilde içerikleri tüketmesi ve etkileşime girmesi beklenen katılımcılar olarak görülüyor.

İşte bu noktada INFLOW Token, bu dengesizliği; blockchain ekosisteminde özel olarak tasarladığı ‘Engagement Marketplace' ile Influencerların takipçilerine, kişisel veya özel ‘Engagement Teklifleri' oluşturmasıyla kaldırmayı planlıyor.Örneğin, beraber kahve içmek, bir öğlen yemeği yemek veya bir futbol maçını online olarak birlikte izlemek bu tekliflerden sadece birkaçı… Daha sonra ise takipçiler katılımlarından dolayı ödüllendirilerek InfluencerPazarlama sektörünün gelir modeline dahil oluyor ve markaların ise her iki tarafın da katılımından ve buradan doğan yüksek etkileşimden yararlanması sağlanıyor.

Global Influencer Pazarlama endüstrisinin ekonomisini değiştirmeyi hedefleyen bu çığır açıcı projenin temelini INFLOW Network oluşturuyor. 2016'daki kuruluşundan bu yana INFLOW Network, dünyanın önde gelen Influencer Pazarlamaplatformlarından biri haline gelmiş ve çalıştığı 1,000'den fazla yüksek etkili Influencer ile toplamda 250 milyondan fazla kişiye ulaşıyor. Bu güçlü iş modeli, INFLOW Token projesinde hızlı bir ölçek sağlıyor.

Projenin kurucusu ve yaratıcısı olan Afşın Avcı, “Blockchain teknolojisi Influencer pazarlama endüstrisine evrim geçirme imkânı sağladı. Günümüzde her şey hacme yani ‘takipçi' sayısına bağlı. INFLOW Token bu paradigmaya derinlik ve sürdürülebilirlik katacak. INFLOW Token, mevcut Influencer Pazarlama endüstrisine; tekliflerin, ödüllerin ve ölçülebilirliğin ‘Etkileşim' olduğu yeni bir ekonomi ve ekosistem inşa ediyor.”

INFLOW Token Ekibi

INFLOW Token projesinin hayata geçirilmesi için teknoloji yatırımcısı Oltaç Ünsal, pazarlama gurusu BJ Cunningham, TikTok ABD ve Avrupa İş Geliştirme Direktörü Conner Corwin ve BlockchainUzmanı ve Danışmanı İsmail Hakkı Polat'ın dahil olduğu, her biri farklı bir bakış açısı sunan bir ekip kuruldu.

BJ Cunningham; “Influencer topluluklarını ve takipçilerini, ‘Engagement Teklifleri' ile bir araya getirmek çok sayıda insana gerçekten değer katacak. Kim gerçekten değer verdiği bir insan ile oturup kahve içmek istemez ki?”

TikTok ABD ve Avrupa İş Geliştirme Direktörü Conner Corwinise projeyi şöyle özetliyor;“Günümüzün dikkat ekonomisindedaha fazla zihin payı ve erişim için rekabetçi bir savaş veriliyor. Bu mücadelede Influencer Pazarlaması, yüksek alaka düzeyi ve odaklı içerikler ile avantaj sağlıyor. Bu aynı zamanda Influencerlar ile takipçileri arasındaki güçlü ilişkinin bir sonucu. ‘Engagement Marketplace'te INFLOW Token ile Influencer – Takipçi ilişkisinin somut etkileşimlere dönüşmesi aradaki ilişkiyi daha da güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda global Influencer Pazarlama ekonomisini de değiştiriyor; tüm paydaşlar arasındaki ilişkiyi daha adil hale getiriyor.”

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