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Hayırsever işadamı Altuğ Adanur’dan 1000 aileye Ramazan yardımı kolisi
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Hayırsever işadamı Altuğ Adanur’dan 1000 aileye Ramazan yardımı kolisi

A2 Marka Kurucusu ve Adanur Şirketler grubu Yöneticisi Altuğ ADANUR Ramazan öncesi 1000 aileye Ramazan yardım kolisi gönderdi.

28 Dakika Önce
2022-03-26 20:48:35
Hayırsever işadamı Altuğ Adanur’dan 1000 aileye Ramazan yardımı kolisi

Hayırsever İş Adamı Altuğ ADANUR Ramazan ayının başlamasına günler, ihtiyaç sahibi bin aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

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Ekonomik anlamda geçinmekte sıkıntı çeken, işsiz kalan, evine ekmek götüremeyen, yardıma muhtaç aileler için harekete geçen Altuğ ADANUR, şirketini tespit ettiği ya da sosyal medya aracılığı ile kendisine bildirilen bin aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

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A2 Marka Kurucusu ve Adanur Şirketler grubu Yöneticisi Altuğ ADANUR Türkiye'deki ailelere her yıl düzenle olarak yaptığı yardımların bu yılda bir yenisi ekleyerek ‘'Afrikalı aileleri de unutmayarak su kuyusu açtırdığı ‘'Afrika ülkesi olan ve %15'i Müslüman olan ‘Burundi'ye Ramazan öncesi erzak yardımı yaparak yardıma muhtaç aileleri sevindirdi.

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Türkiye'de yaşayan Altuğ ADANUR, ticaret olarak da A2 Marka Kurucusu sahibi. Ramazan ayında özellikle ihtiyaç sahiplerine elinden geldiği kadar yardımcı olarak bir nebze sevindirmek istediğini bu geleneği aileden alan, Altuğ ADANUR ailesi bu geleneğini sürdürmeye kararlı. .

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