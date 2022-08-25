Eren Kurt'un ismini bir köşeye yazın!
Instagram’da 100 Bin takipçi kitlesine sahip olan ve uzun zamandır Dj’lik yapan başarılı fenomen Eren Kurt dijital müzik platformlarında da başarısını sergiledi.
2022-08-25 16:08:06
Sevilen sosyal medya fenomeni müziğe el attı! Sosyal medya hesaplarında paylaşımlarını ile dikkat çeken yetenekli fenomen Eren Kurt‘un müzik dünyasına girişi büyük başarıyı beraberinde getirdi.
Çıkardığı single‘lar ile müzik listelerinin baş sırasına yer alan yakışıklı fenomenin dinlenme rakamları, Eren Kurt Hayranlarının sayısının bir hayli artacağı gösteriyor.
Öyle ki uzun yıllardır duyduğu müzik sektörüne 2021 yılında Dj‘lik ile adım atan Eren Kurt Şimdiden Itunes Türkiye Top 10 Listesine 2 single‘li ile üst sıralarda yerini aldı. Önümüzdeki Günlerde müzik severler tarafından sıkça adını duyacağımız Dj Eren Kurt‘un sosyal medya paylaşımları da oldukça ilgi çekiyor
İTunes Türkiye Top 10 Listesinin 3. Sırasında Vasiyet adlı single yer alırken ‘Fast Night adli single hemen 4.Sırada yerini aldı
Çıkardığı 3 Single İle;
- Fast Night
- Arabian Desert
- Vasiyet
Youtube Ve Spotify üzerinden dinlenme rekorları kırma yolunda hızla ilerleyen başarılı Eren Kurt‘un sıradaki single‘ı hayranları tarafından merakla bekleniyor.
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