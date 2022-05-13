'En iyi tutkal markası Beta Kimya'

Tutkal nedir? Hayatımızda önemli bir yere sahip olan bu malzeme neden tercih edilir?

Tutkal, deri ile kıkırdak dokusu gibi hayvansal veya yapay maddelerden üretilen katılaşıp sertleşen bir maddedir. Günümüzde birçok eşyayı ya da materyali yapıştırmak için kullanılan tutkalın özel yapısı ve beyaz yapısı ile her şeyde kullanılmaktadır.

Bu yapıştırıcı türünün neden bu kadar fazla kullanıldığına bakıldığında kısa sürelerde katılaşması ve sertleşmesi gibi önemli özelliklerinin payı büyüktür. Özellikle ahşap ürünlerin onarılmasında ya da yapımında kullanılan tutkalın yerini alabilecek ürün bulunmamaktadır.

Tutkal Nedir?

Önemli bir yapıştırıcı olan tutkal başta ağaç olmak üzere mobilya, kağıt ambalajlarda, mobilyalarda ve dekorasyon işlerinde kullanılmaktadır. İçeriği itibari ile kokusuz olup, fazla kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur.

Çeşitli araç ve gereçlerin birbirine yapıştırılması için kullanılan bu yapıştırıcıyı fırça, sıkma ve rulo yardımı ile kullanmak mümkün. Ayrıca kullanım için soğuk ya da sıcak olmak üzere iki farklı şekilde uygulama yapılabilmesi de avantajları arasındadır.

Tutkal Nedir Ne İşe Yarar?

Genel olarak yapıştırma işlerinde kullanılan tutkalın bakteriyel ve bozulmaya karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır. İstenilen alanlarda gönül rahatlığı ile kullanılabilecek bu ürün ahşap ürünlerin onarılmasında en fazla kullanılan yapıştırıcıdır.

Tutkalın bir başka özelliği de hijyen sağlamasıdır. Uygulandığı alanlarda toz tutmaz ve uzun süre koruma sağlayarak hijyenik çoğu şartın sağlanmasını sağlar.

Tutkal Kullanım Alanları Nelerdir?

Birçok alanda kullanılabilen bu ürün mobilyalarda ve pürüzsüz olan pek çok yerde kullanılmaktadır. Günümüzde ahşapların yapıştırılmasında en fazla kullanılsa da daha birçok alanda da kullanımı fazlasıyla vardır.

Tutkal kullanım alanları şu şekildedir:

Ahşap ürünlerde

El yapımı ile oluşturulan projelerde

Mdf ürünlerin tadilatında

Deri ve sunta ile yapılmış ürünlerde

Ahşap oyuncaklarda

Model ve maket çizimlerinde

Ev içinde yer alan aksesuarların tadilatında

Slime hazırlanmasında

Yukarıda yer alan alanlarda en fazla tutkaldan yardım alınmaktadır. Ayrıca evde ve profesyonel yerlerde de bu malzemenin yapıştırıcı özelliklerinden yararlanmak mümkün olup, sadece yüzeyin belirlenmesi ve sonrasında uygulanması yeterli olmaktadır. Buna ek olarak kalıp ve modellerin oluşturulması içinde önemli avantajlar sunan tutkalın ölçülerine dikkat edilerek kullanılması daha sağlıklı sonuçlar verecektir.

Beyaz Tutkal Nedir? İçeriği Nedir?

Beyaz tutkalın içeriğinde daha çok homo polimer esaslı su bazlı vinli asetat bulunmaktadır. Kağıt, kumaş, ahşap malzeme ve karton ürünlerin yapıştırılmasında rahatça kullanılan bu ürün estetik olarak da güzel özellikler sunmaktadır.

Tutkalın koruyucu ve dayanıklı bir içeriğe sahip olması, bu yapıştırıcının diğer yapıştırıcılardan ayrılan bir yönü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıldığı alanlarda hem temiz görünüm sağlarken, hem de koruyucu bir bariyer olup, uzun yıllara dayanan ürünler ortaya koyar. Ayrıca kullanıldığı alanlarda anti bakteriyel bir özellik sergilemesi de içeriğinin güzel avantajları arasındadır.

Beyaz Tutkal Nedir? Nasıl Kullanılır?

Tutkal temiz olan iki yüzeyin hazırlanması ve sonrasında bir yüzeye tutkalın sürülmesi ile uygulanır. Sonrasında iki yüzeyin birbirine birleştirilmesi ile uygulama son bulur. Fakat burada önemli olan nokta tutkalın sürüldükten sonra birleşim sağlanan yüzeylere dokunulmamasıdır.

Beyaz tutkalın formika yapıştırma işleminde sürme tarağı kullanılarak kısa sürede sürülmesi ve uygulanması sağlanır. Ayrıca mesamatlı olan yüzeylerde tutkalın kullanılması biraz daha uzun sürmektedir. Tutkalın sürülmesi sonrasında sertleşme oluşuncaya dek birleşen yüzeylerin tutulması gerekir ve işlem 2 saate yakın sürebilmektedir.

Beyaz Tutkal Neyi Yapıştırır?

Beyaz tutkalın kullanım alanlarına bakıldığında en fazla ahşap ürünlerin yapıştırılmasında kullanılır. Buna ek olarak MDF, sunta gibi materyallerinde yapıştırılmasında, onarılmasında kullanılmaktadır.

Günümüzde beyaz tutkalın kullanım alanları artmış olup, slime yapımı gibi modern ürünlerin üretilmesinde de kullanılmaktadır. Özellikle ahşap oyuncakların, maket çizimlerinde kullanır. Farklı olarak kopan düğmelerin yapıştırılmasında kullanılır.

Beyaz Tutkal Nerelerde Kullanılır?

Tutkal içerik olarak zararsız bir formüle sahip olduğundan birçok yerde kullanılabilmektedir. Yapıştırma özelliğinin yanında yapı malzemesi olarak da kullanım imkanı sunmaktadır. Tutkalın yapı malzemesi olarak kullanıldığı alanlar model ve maketler olarak sıralanabilir

Tutkalı kullanırken dikkat edilecek noktalar olup, kullanım alanına göre bu önemli noktaların mutlaka dikkate alınması gerekir. Bu sayede yapıştırma ya da yapı malzemesi olarak tutkalı kullanabilirsiniz. Günümüzde mobilya tamiratının baş malzemesi olan tutkalın bir başka kullanım alanı da kalıp üretimi için kullanılmasıdır. Özel olarak hazırlanan kalıplara beyaz tutkalın dökülmesi ve sonrasında belli süre bekletilerek model kalıpların çıkarılması söylenebilir. .