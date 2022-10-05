Burun Estetiği Operasyonunda Dikkat Çeken Noktalar

Tıp dilinde Rinoplasti olarak da bilinen burun estetiği işlemi, son zamanların en önemli estetik uygulamalarından bir tanesi haline gelmiştir.

Burnunun mevcut görünümünden memnun kalmayan insanların sıklıkla başvurmakta oldukları bu estetik tedavisinde birçok önemli husus da ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda burun işlevlerinde bazı problemler yaşandığı zamanlarda da burun estetiğinden faydalanılmaktadır.

Burunda yer almakta olan kemik ve kıkırdak dokusunun gerçekleştirilen işlemler ile yeniden bir görüntü oluşturulduğu bu estetik uygulama pek çok insan tarafından tercih edilmektedir. Ancak bu noktada güvenilir bir estetik doktoru ile burun estetiği sürecine başlamak da son derece önemli olur. Çok daha etkili ve güvenilir bir sonuç alınabilmesi için kesinlikle alanında uzman hekimlerden destek alınması önerilmektedir.

Burun Estetiği Hangi Durumlarda Uygulanır?

Burun estetiğinin genel olarak uygulanmakta olduğu birçok farklı durum olabilmektedir. Öyle ki, sağlık problemleri de dahil olmak üzere insanlar farklı sebeplerden dolayı bu uygulamayı yaptırmak isteyebilirler. Bu süreçte, estetik olarak burun görünümünü beğenmedikleri için burun estetiği yaptıran insanların sayısı da bir hayli fazla olmaktadır.

Burun estetiğinin yapıldığı bazı durumlar şunlardır:

- Yüzün şekline göre burnun daha küçük ya da büyük olmasında,

- Kemerli buruna sahip olunduğunda,

- Burun bölgesinde oluşan çöküklük ve eğriliklerde,

- Burnun uç bölgesindeki düşüklükten kaynaklı estetik bozukluklarda,

- Burunda et olduğu için nefes alış-verişi zorlandığı durumlarda burun estetiği işleminden faydalanılmaktadır.

Burun Estetiği Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Burun estetiği yaptıran hastaların işlem sonrasında dikkat etmeleri gereken bazı önemli konular bulunmaktadır. Bu konulara gerekli özenin gösterilmesi ve estetik doktorlarının uyarılarına uyulması daha etkili bir tedavi için son derece önemli olacaktır.

Ameliyat sonrasındaki dönemde hastaların özellikle ilk 4 saat boyunca su tüketmeleri yasaklanmaktadır. Bu zaman diliminde su tüketildiği taktirde kusma gibi bazı sıkıntılar ile karşılaşılması da mümkün olacaktır.

Gerçekleştirilen burun estetiği ameliyatı sonrasında burnun iç kısmına bir silikon yerleştirilir. Ancak bu silikonların hava alışverişine herhangi bir zararı olmadığı için, hastalar herhangi bir sorun ile karşılaşmazlar.

Spor alışkanlığı olan insanların burun estetiği sonrasında çok daha dikkatli davranmaları önerilmektedir. İlk birkaç günden sonra hafif sporlar yavaş yavaş yapılmaya başlanabilse de vücudu zorlayan ağır sporlardan kesinlikle ilk 1 ay uzak durulması önerilir.

Ameliyat sonrasında hastaların en çok sıkıntı yaşadıkları durumlardan bir tanesi de sümkürme ile alakalı olacaktır. Gerçekleştirilen burun estetiği ameliyatı sonrasındaki 2 hafta boyunca haftaların sümkürmemesi önerilir.

Güneş ışınlarının tehlikelerinden korunmak özellikle işlem sonrasındaki ilk dönemlerde oldukça önem verilmesi gereken bir husustur. Bu nedenle de hastaların korunmasız bir şekilde güneşe çıkmaları kesinlikle tavsiye edilmez. Güneşe karşı tam koruma sağlayan güneş kremleri bu süreçte oldukça faydalı olacaktır.

Burun Estetiği Kaç Yaşında Olunabilir?

Burun estetiği tedavisinde genel olarak belirlenen bir alt yaş sınırı bulunmaktadır. Erkeklerde 18 olan bu yaş sınırı, kadınlarda ise 17 olarak belirlenmiştir. Burun estetiği yaptırmak isteyenlerin yapılan kontroller sonrasında herhangi bir sorunu olmadığı taktirde üst yaş sınırı ile ilgili olarak herhangi bir kısıtlama da bulunmamaktadır.

Çocuklarda özellikle gelişimi etkileyen ve buruna bağlı olan bazı problemler yaşanabilmektedir. Ciddi seviyede burun tıkanıklığı yaşayan çocuklarda yaş kısıtlaması istisnai olarak kaldırılabilmektedir.

Kadınlarda Burun Estetiği Dışında Meme Büyütme Operasyonu da Çok Seviliyor

Son zamanlarda özellikle kadınların en çok tercih ettikleri estetik uygulamalardan bir tanesi de meme büyütme olmaktadır. Memelerinin hacim olarak yetersiz olduğunu düşünen ve estetiğinden memnun kalmayan pek çok insan meme büyütme işlemini yaptırmaktadır. Meme büyütme ameliyatlarında memeye yeniden bir hacim verilmektedir. Aynı zamanda ameliyat sonrasında hastaların çok kısa süreler içerisine normal hayatlarına dönüyor olmaları da önemli bir avantaj sağlar.

Meme büyütme ameliyatlarında tek amaç sadece memeyi büyütmek değildir. Aynı zaman memeyi şekillendirmek de bu süreçte en çok önem verilen konular arasında yer alır. Meme büyütme ameliyatı genellikle 1 saat ile 1,5 arasında sürdüğünden dolayı çok uzun bir işlem olduğu söylenemez. Özel ameliyathane şartlarında yapıldığı için, ameliyat son derece güvenilir bir hale getirilmektedir.

Meme Büyütme Ameliyatı Öncesinde Araştırma Süreci Nasıl Olmalıdır?

Meme büyütme işlemi öncesinde doğru estetik merkezi araştırması yaparak çok daha etkin sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle de hastaların sıkı bir araştırma yapmaları ve buna bağlı olarak adım atmaları önerilmektedir. Meme büyütme yaptırmadan önce estetik merkezlerinin internet sitelerini ziyaret etmek de bu süreçte önemli olur. Meme büyütme fiyatları ve diğer önemli detaylar hakkında bilgi almak istiyorsanız https://estecenter.com/meme-buyutme/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz. .