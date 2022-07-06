Bordex, kaliteli boyalar için güvenilir kaynağınızdır!

Bordex, kaliteli boya ürünleri için güvenilir bir kaynaktır. Her türü boyama projesinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli boyalar imal eden Bordex Boya San.ve Tic. A.Ş. 1973 yılında dekoratif boyalar alanına el atarak, Avrupa’nın en büyük dekoratif boya üreticileriyle ortaklık yapıyor.

Bordex Boya San.ve Tic. A.Ş. 1973 yılında dekoratif boyalar alanına el atarak, Avrupa'nın en büyük dekoratif boya üreticileriyle ortaklık yapıyor.

Bordex ile Mükemmel Teknoloji Kullanımı

Hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin dekoratif boya konusunda önemli bir açığını kapamak için hizmet sunan Bordex, en son teknolojileri kullanarak, tüketici taleplerini karşılıyor.

Firma 2001 yılında boya sektöründe öncü bir role soyunmuş ve sektörde lider olduğunu göstererek, marka bilinirliğini de ön plana çıkarmayı başarmıştır. Firma 4000'den fazla satış noktasıyla ve 2100'e yakın çalışanıyla sektördeki öncülüğünü de herkese kanıtlamıştır.

Orta Doğu ülkeleri arasında yer alan Lübnan, Tunus ve Cezayir'de üretime geçen Bordex Türk boya firması, sektördeki ilk boya ihracatını yaparak sektörün tarihine adını başarılı şekilde yazdırdı.

İhtiyaçlarınız için Mükemmel Bordex Boyaları

Ülkemizin önemli bir mihenk taşını oluşturan Bordex firması sosyal sorumluluk projesini başlattı. ISO 9001, 10002, 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, IATF 16949 yönetim sistemi belgelerine de sahip olan Bordex, yurt içindeki başarısını, yurtdışında sürdürmek için, önemli bir misyon edindi.

Yurt içindeki başarısını yurt dışında 35 ülkeye taşıyan Bordex, mükemmel dekoratif boya sektöründe ne kadar başarılı olduğunu ve dünya standartlarında üretim gerçekleştirdiğini de kanıtladı.

Firma sadece ürettiği ürünlerle değil; çevreye, enerji verimliliğine, sürdürülebilirlik politikalarına bağlı olarak, sosyal sorumluluk projelerini de yürütmeye devam ediyor. .