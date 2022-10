Ali Tekin kimdir?

Hizmet sektörü alanında birçok işletme ve markanın yöneticiliğini yapan Ali Tekin 2012 yılında Bartur Turizmi kurmuştur.

Ali Tekin 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini beyoğlunda okuyup, 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur. Hizmet sektörü alanında birçok işletme ve markanın yöneticiliğini yapan Ali Tekin 2012 yılında Bartur Turizmi kurmuştur.

Öncelikli hedefi turizm sektörünün kalite standartlarını artırmak olan Bartur, ihtiyaç ve beklentilerin doğrultusunda kaliteli hizmeti en iyi şekilde müşterilerine sunmuştur. İlerleyen yıllarda Newyork, Paris, Dubai ve Stockholm ofislerini faaliyete geçiren Bartur Turizm global marka olma sürecinde hızla ilerlemektedir.

Dokunduğu her müşterisi dinleyen, anlayan olduğu gibi kabul eden ve ihtiyaçlarını karşılamak için içtenlikle yanlarında yer alan Bartur Turizm başarısını buna borçludur. Memnuniyeti herşeyin önünde tutan, iletişim kanallarını aktif kullanan her an ulaşılabilir ve çözüm odaklı bir marka olmaktan gurur duyan ve bunu global pazarlarda da sürdürmeye devam eden Bartur önümüzdeki yıllar içinde tüm dünyada bilinir bir marka olma yolunda ilerlemektedir. .