2022 SGK personel alımı ne zaman? SGK personel alımı başvuru şartları neler? SGK personel alımı başvuru ekranı

Resmi Gazete’de SGK’da personel alımına dair ilan yayımlandı. Peki SGK personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? SGK personel alımı ne zaman yapılacak? SGK personel alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte SGK personel alımı ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında SGK personel alım ilanı da yayımlandı. SGK personeli olmak isteyen vatandaşlar SGK personel alımı ne zaman yapılacak merak ediyorlar. Bunun yanı sıra SGK personel alımı başvuru nereden yapılır, SGK personel alımı başvuru şartları neler araştırılıyor.

SGK'ya ne kadar personel alınacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na (SGK) personel alımı yapılacak. SGK'ya 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen olmak üzere toplamda 341 personel alınacak.

SGK personel alımı başvurusu ne zaman?

SGK'da çalışmak isteyen vatandaşlar SGK personel alımı başvuru tarihini araştırıyorlar. SGK'ya alınacak toplam 341 sözleşmeli personel alımı için SGK personel başvuruları, 30 Eylül - 7 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

SGK personel alımı başvurusu nereden yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda SGK'ya toplamda 341 personel alımı yapılacağı bildirildi. SGK'da personel olmak isteyen vatandaşlar SGK personel başvurusu nereden yapılır merak ediyorlar. SGP personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden “SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması” başlığı ile yapılabilecek.

SGK personel alımı ne zaman?

7 Ekim 2022 tarihinde başvuruları tamamlanacak olan olan SGK personel alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.

SGK personel başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

SGK personel alımına başvuruda bulunan adaylar yerleştirme sonuçlarına e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından erişim sağlayabilecekler.

SGK'da personel olarak yerleştirmeye hak kazanan vatandaşlardan istenilecek belgeler, SGK'nin internet sitesindeki “Duyurular” kısmında ilan edilecek. .