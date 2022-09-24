2022 Diyanet atama ne zaman yapacak? DHBT sonrası diyanette atama olacak mı? İmam ve müezzin ataması ne zaman? Diyanet personel alımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamada Diyanet’te atama ile ilgili önemli bilgiler verildi. Peki 2022 Diyanet’te atama yapılacak mı? DHBT sonrası diyanette atama ne zaman yapılacak? Sözleşmeli imam ataması ne zaman, şartlar neler? Müezzin olma şartları neler? Diyanet sözleşmeli imam tercihi ne zaman? İşte Diyanet ataması ile ilgili detaylar…

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sözlü sınavda başarılı olan ve atama bekleyen sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi adayları için müjde geldi. Peki 2022 sözleşmeli imam ataması ne zaman? Müezzin ataması ne zaman yapılacak? 2022 Diyanet atama tercih tarihi ne zaman?

2022 Diyanet sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 3-16 Ocak'ta sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi alımına yönelik yapılan sözlü sınavda başarılı olan ve atama bekleyen adayların, 17 Ekim itibarıyla tercih yapabileceklerini bildirdi.

Atamaların hayırlı olması dileğinde bulunan Erbaş, 27 Kasım'da düzenlenecek olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavının ardından, Diyanet Akademisi bünyesinde sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi aday alımına yönelik yeni bir sınavın yapılacağını duyurdu.

Müezzin olma şartları neler?

İslam dininin emir ve yasakları doğrultusunda yalnızca erkekler müezzinlik yapabilir.

İmam Hatip Mezunu olanlar Diyanet İşleri tarafından düzenlenen müezzinlik sınavlarında başarılı olmalı. Sınavdan geçerli not alan müezzin adaylarının bir sonraki dönemde ataması gerçekleştirilir. Başka bir liseden mezun olanların ise Hafızlık Belgesi alması gerekir. Sözlü olarak yapılan hafızlık tespit sınavında 70 ve üzeri puan alanlar müezzin olmak için başvuruda bulunabilir.

Vekil İmam Hatip olma şartı nedir? Vekil Müezzin Kayyım nasıl olunur?

Vekil İmam Hatip veya Vekil Müezzin Kayyım olmak için öncelikle en az lise düzeyinde bir dini öğrenim mezuniyeti gerekiyor. Ayrıca ÖSYM tarafından düzenlenen DHBT sınavına katılmak ve bu sınavdan 60 ve üzeri puan alınması gerekmektedir. Başvuru yaptıktan sonra yapılacak mülakat sonucunda sınavdan en az 70 ve üzeri puan almak gerekir.

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