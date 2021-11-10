Şeker tüketmeyi tamamen kesersek vücudumuzda ne gibi değişiklikler meydana gelir?

Çok fazla rafine şeker yemek saçınıza herhangi bir fayda sağlamazken, diyetinize biraz şeker kamışı eklemek aslında saçınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olabilir. Şeker kamışı doğal bir idrar söktürücüdür ve toksinlerin atılmasına ve vücudunuzdaki fazla tuzun atılmasına yardımcı olarak böbreklerinizin işini kolaylaştırır. Böbrekleriniz düzgün çalışmadığında saç dökülmesi de dahil olmak üzere ciddi sağlık komplikasyonlarına neden olabilir.