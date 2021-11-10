Şeker tüketmeyi tamamen kesersek vücudumuzda ne gibi değişiklikler meydana gelir? Hayatımızdan şekeri çıkartırsak ne gibi farklılıklar yaşarız? Gelin birlikte öğrenelim... 10.11.2021 10:19:22 1. Saçlarınız daha yavaş uzar. Çok fazla rafine şeker yemek saçınıza herhangi bir fayda sağlamazken, diyetinize biraz şeker kamışı eklemek aslında saçınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olabilir. Şeker kamışı doğal bir idrar söktürücüdür ve toksinlerin atılmasına ve vücudunuzdaki fazla tuzun atılmasına yardımcı olarak böbreklerinizin işini kolaylaştırır. Böbrekleriniz düzgün çalışmadığında saç dökülmesi de dahil olmak üzere ciddi sağlık komplikasyonlarına neden olabilir. 1 2. Cildiniz çevresel hasara karşı daha savunmasız olabilir. Şeker oranı yüksek gıdaların sivilceye neden olabileceği doğru olsa da, şeker kamışı gibi sağlıklı şekerler cildinize gerçekten fayda sağlayabilir. Şeker kamışı, cildinizi pigmentasyona ve erken yaşlanmaya neden olan serbest radikallere karşı koruyan antioksidanlar açısından zengindir. 2 3. Kilo alma hızınız yükselir. Kilo vermeye çalışıyorsanız, şekeri diyetinizden tamamen çıkarmak harika bir fikir gibi geliyor. Ancak kendinizi tatlılardan mahrum bırakmak, aşırı yemenize neden olabilecek şeker isteklerine yol açabilir. Makul miktarda bitter çikolata yemek size dolgunluk hissi verebilir ve fazla kiloları uzak tutabilir. 3 4. Ruh hali değişimleriniz daha da kötüleşebilir. Diyetinizde köklü değişiklikler yapmak asla kolay değildir ve şekeri tamamen kesmek huysuz hissetmenize neden olabilir. Araştırmalar, günlük az miktarda bitter çikolata yemenin stres seviyenizi düşürdüğünü ve kendinizi daha sakin ve mutlu hissettirdiğini göstermiştir. 4 5. Konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Bitter çikolatanın beyne giden kan akışını iyileştirdiği gösterilmiştir ve onu ölçülü tüketmek, daha konsantre olmak için sağlıklı ve lezzetli bir yoldur. kaynak: Onedio 5