Şehri gergedan böcekleri istila etti: Adım atacak yer yok!
Arjantin’de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle La Pampa eyaletinde, dört kenti binlerce gergedan böceği istila etti.
Arjantin’de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle La Pampa eyaletinde, dört kenti binlerce gergedan böceği istila etti.
Tepki çeken biber görüntülerinin ardından tantuniciden açıklama
Kadıköy'de bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibinin çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanları azarladığı ve çöpleri karıştırıp biberleri tek tek toplattığı görüldü. Görüntülerde yer alan tantunicinin sahibi olayla ilgili açıklama yaptı.
“Mustafa Sarıgül, tekme tokat adama girişecek diye çok korktum”
Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül, çalışmalarından memnun olmadığı Giresun İl Başkanı Selim Çilesiz'i azarladı. Sarıgül'ün Çilesiz'i azarladığı anlar ise sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşıldı. Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar '“Mustafa Sarıgül, tekme tokat adama girişecek diye çok korktum” sözleri ile tepki gösterdi.