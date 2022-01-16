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Şehri gergedan böcekleri istila etti: Adım atacak yer yok!

Arjantin’de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle La Pampa eyaletinde, dört kenti binlerce gergedan böceği istila etti.

2022-01-16 12:48:23
Tepki çeken biber görüntülerinin ardından tantuniciden açıklama

Tepki çeken biber görüntülerinin ardından tantuniciden açıklama

Kadıköy'de bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibinin çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanları azarladığı ve çöpleri karıştırıp biberleri tek tek toplattığı görüldü. Görüntülerde yer alan tantunicinin sahibi olayla ilgili açıklama yaptı.
Yanardağ patlaması; ABD, Kanada ve Şili'de tsunami uyarısı!

Yanardağ patlaması; ABD, Kanada ve Şili'de tsunami uyarısı!

Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından ABD ve Kanada'nın batı yakasında tsunami uyarısı verilirken, Şili'nin bazı adaları için de ufak çaplı tsunami uyarısı yapıldı.
Pendik'te silahlı, beton bloklu kuzen kavgası

Pendik'te silahlı, beton bloklu kuzen kavgası

Pendik'te iki kuzen sokak ortasında kavga etti. Kuzenlerden biri silahın kabzasıyla diğerinin kafasına vururken, diğer kuzen ise yerden aldığı beton blokla karşılık vermeye çalıştı.
“Mustafa Sarıgül, tekme tokat adama girişecek diye çok korktum”

“Mustafa Sarıgül, tekme tokat adama girişecek diye çok korktum”

Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül, çalışmalarından memnun olmadığı Giresun İl Başkanı Selim Çilesiz'i azarladı. Sarıgül'ün Çilesiz'i azarladığı anlar ise sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşıldı. Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar '“Mustafa Sarıgül, tekme tokat adama girişecek diye çok korktum” sözleri ile tepki gösterdi.
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