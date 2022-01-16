Şehri gergedan böcekleri istila etti: Adım atacak yer yok!

Tepki çeken biber görüntülerinin ardından tantuniciden açıklama

Kadıköy'de bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibinin çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanları azarladığı ve çöpleri karıştırıp biberleri tek tek toplattığı görüldü. Görüntülerde yer alan tantunicinin sahibi olayla ilgili açıklama yaptı.