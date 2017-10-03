Şehit uzman çavuş memleketine gönderildi

03.10.2017 18:28:09

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın naaşı düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.Silvan ilçesinde arızalanan aracı için çağırdığı tamirciyi beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca için uğurlama töreni düzenlendi. 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Sur Kaymakamı Bilal Özkan ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar ile şehidin silah arkadaşları katıldı.Tören, şehidin naaşının katafalka konulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Birlik adına konuşma yapan Jandarma Yüzbaşı Mehmet Halef Çelikkollu, "Vatan için ödenen bedelleri unutmadan, bağımsızlığımızı korumak, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliği, emniyet ve asayişi sağlamak ve ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyetimizi yaşatmak için aynı inanç, azim ve kararlılıkla verilen her türlü görevi layıkıyla ve kendimize yakışır bir şekilde yapmaya devam edeceğiz" dedi.Tören, şehit için dualar okunmasıyla sona erdi. Şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine gönderildi.(Emrah Kızıl- Ejder Ediz Işık/İHA)