Şehit savcı Kiraz cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

04.10.2017 19:31:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 31 Mayıs 2015'te İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında teröristlere yardım ettikleri öne sürülen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren terör örgütü DHKP/C mensubu Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin eden Mustafa Koçak ile iki teröristi evinde barındıran Cengiz Özel'in Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu tamamlandı.

Hakimlik, şüpheli Koçak'ın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından, diğer şüpheli Özel'in de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler, cezaevine gönderildi.