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Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti ortaya çıktı

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) acı haberi, Bingöl’deki ailesine ulaştı.

2022-10-02 00:26:43

Ataş'ın bir süre önce çekilen görüntüsünde arkadaşlarına "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın" diye vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşiyle Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, şehit oldu. Bekar olan Ataş'ın şehit haberi, Bingöl'de polis memuru olan babası Nejat Ataş'a ve annesi Necla Ataş'a verildi. Şehit haberinin ardından ailenin evine Türk bayrağı asıldı. Ataş'ın cenazesi, yarın Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde toprağa verilecek.

'EĞER ÖLÜRSEM BİR LÖSEMİLİ KIZ ÇOCUĞUNA BAKIN'

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Ataş'ın bir süre önce çekilen ve arkadaşlarına vasiyette bulunduğu görüntü ortaya çıktı. Çekilen görüntüde Ataş, arkadaşlarına evlenirse bir kız çocuğu sahibi olmayı çok istediğini belirterek, "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın. Okulunu falan her şeyini karşılayın. Bir de annemin babamın elini gidip bayramlarda öpün" sözleriyle vasiyette bulunduğunu ifade ediyor.

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