Şehidin adı tünele verilecek

04.10.2017 10:29:39

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın ismi, şehit düştüğü bölgede yapımı devam eden tünele verilecek.

BAŞBAKAN TAZİYELERİNİ İLETTİ



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın babası Satılmış Erdal'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Öte yandan Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla, şehit Yüzbaşı Erdal'ın adı, şehit düştüğü bölgede yapımı devam eden tünele verileceği kaydedildi.