Seferihisar’da gündem olan kavgada yeni görüntüler
Seferihisar’da gündeme oturan köpek tartışması ile ilgili sosyal medyada tepki toplayan kişi tarafından çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.
Seferihisar’da gündeme oturan köpek tartışması ile ilgili sosyal medyada tepki toplayan kişi tarafından çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.
Bakan Koca paylaştı; Kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili, ''Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin.' ifadesini kullandı.