DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ELDER'den elektrik tarifeleri açıklaması
'Bosnalı Viking' doğduğu evi balta atölyesine çevirdi
HÜDA PAR'dan hükümete uyarı: Kesintisiz zamlar, sosyal ve siyasi kaoslara kapı arayabilir
Nusret sevgililer günü paylaşımı | Nusret ne paylaştı ve ardından sildi?
Adnan Oktar’dan kaçan kadınlar İngiliz The Times'a konuştu
Uzman öğretmen maaş artışı 2022 | Uzman öğretmen maaşı arttı mı? Uzman öğretmen 1000 TL ne zaman yatacak?
DAP şimdi de borsaya geliyor!
THY Ukrayna uçuşları devam ediyor mu?
Habertürk'e tepki yağıyor
Rusya Ukrayna savaşı çıkarsa altın ne olur? Gram altın yükselir mi? Rusya Ukrayna savaşı altın ve dolara etkisi ne olur?
Bakan Özer’den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
Ayçiçek yağı ucuzlayacak mı? (A-101, BİM, ŞOK) Ayçiçek yağı fiyatı düştü mü? KDV indirimi ayçiçek yağında var mı?
Nüfusmatik nedir? Nüfusmatik hangi işlemleri yapabiliyor?
Zincir marketlerden ''KDV'' açıklaması
Savaş korkusu yüzünden Ukraynalı zenginler özel uçaklarla ülkeden kaçıyor

Seferihisar’da gündem olan kavgada yeni görüntüler

Seferihisar’da gündeme oturan köpek tartışması ile ilgili sosyal medyada tepki toplayan kişi tarafından çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

2022-02-14 14:05:24
Kuş evlerinden elde edilen gübreler bağ ve bahçelerde kullanılıyor

Kuş evlerinden elde edilen gübreler bağ ve bahçelerde kullanılıyor

Osmanlılara dayanan kuş evleri 2-3 metre çapında 8-10 metre yüksekliğinde
Bakan Koca paylaştı; Kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi

Bakan Koca paylaştı; Kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili, ''Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin.' ifadesini kullandı.
Fransa'da yasağa rağmen 'Özgürlük Konvoyu' Paris'in merkezine girdi

Fransa'da yasağa rağmen 'Özgürlük Konvoyu' Paris'in merkezine girdi

Fransa'da yasağa ve sıkı önlemlere rağmen, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan kısıtlamaları protesto eden 'Özgürlük Konvoyu” başkent Paris’in merkezine girdi.
Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri

Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014’ten bu yana sürdüğü Donbas’ta tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş