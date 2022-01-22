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Sedef Kabaş tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

2022-01-22 22:07:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, hakaret suçunun işlendiği televizyon kanalının Sarıyer'de olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Soruşturma kapsamında polis ekipleri dün gece saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı.

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Sedef Kabaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kabaş, tutuklandı.

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