Sedef Kabaş tutuklandı

Süs Balıklarına Don Nöbeti

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava, Antalya'da başta örtü altı tarım olmak üzere, süs balığı üretim sektörünü de alarma geçirdi. Süs balığı üreticileri, soğuğa duyarlı balıkların donarak ölmemesi için havuz başında ve akvaryumların bulunduğu odalarda önlem aldı.