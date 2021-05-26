Sedat Peker'in ''Soylu'' ile ilgili konuşması ortaya çıktı: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim

Filistinli anne: '9 yer yatağında 25 kişi uyuyoruz'

İsrail'in saldırıları sonucu 100 binden fazla Filistinli yerinden edildi. Bombaların hedefi olan evlerini terk eden Filistinlilerin büyük bölümü, daha güvenlik gördükleri için bölgelerindeki okullara sığındı. Gazze'nin kuzeyinde yer alan Şati Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait Ebu Asi okulunda 19 aile, evlerinin yıkılması ya da ağır hasar görmesi nedeniyle burada kalmaya devam ediyor. Okul yetkilileri, saldırılar sırasında 400'den fazla kişinin buraya sığındığını, ateşkesin ardından çoğunun evlerine dönmesiyle bugün bu sayının 128'e düştüğünü belirtiyor. Filistinli anne, 'Asla normal bir hayat değil. Bu sınıfta başka ailelerle birlikte yaşıyoruz. Bu sınıfta 25 kişi kalıyor. Banyoya gidemiyoruz. Elektrik, su yok. Günde bir defa yemek veriliyor. Korkuyoruz. Çocuklar endişeli. Çocukluklarını kaybettiler. 9 yer yatağında 25 kişi uyuyoruz. Ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Bizi kimse umursamıyor.' diye konuştu.