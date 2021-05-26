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Sedat Peker'in ''Soylu'' ile ilgili konuşması ortaya çıktı: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim

Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tanımadığını söylediği video ortaya çıktı. Peker videoda 'Neymiş efendim beni Süleyman Soylu kaçırtmış. Ben İçişleri Bakanı ile hayatımda bir kere yan yana gelmedim. Özel dostluğu gerektirecek birşeyimiz olmadı.' ifadelerini kullandı.

2021-05-26 00:22:56
Elmasını kaplumbağayla paylaşan şempanze

Elmasını kaplumbağayla paylaşan şempanze

Elmasını kaplumbağayla paylaşan şempanzenin sevimli anları izleyenlerin içini ısıttı.
Gazze'de katlettiği sivilleri mahkeme salonunda anlattı

Gazze'de katlettiği sivilleri mahkeme salonunda anlattı

İsrail'in eski askeri Gazze'de katlettiği sivilleri mahkeme salonunda anlattı.
Filistinli anne: '9 yer yatağında 25 kişi uyuyoruz'

Filistinli anne: '9 yer yatağında 25 kişi uyuyoruz'

İsrail'in saldırıları sonucu 100 binden fazla Filistinli yerinden edildi. Bombaların hedefi olan evlerini terk eden Filistinlilerin büyük bölümü, daha güvenlik gördükleri için bölgelerindeki okullara sığındı. Gazze'nin kuzeyinde yer alan Şati Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait Ebu Asi okulunda 19 aile, evlerinin yıkılması ya da ağır hasar görmesi nedeniyle burada kalmaya devam ediyor. Okul yetkilileri, saldırılar sırasında 400'den fazla kişinin buraya sığındığını, ateşkesin ardından çoğunun evlerine dönmesiyle bugün bu sayının 128'e düştüğünü belirtiyor. Filistinli anne, 'Asla normal bir hayat değil. Bu sınıfta başka ailelerle birlikte yaşıyoruz. Bu sınıfta 25 kişi kalıyor. Banyoya gidemiyoruz. Elektrik, su yok. Günde bir defa yemek veriliyor. Korkuyoruz. Çocuklar endişeli. Çocukluklarını kaybettiler. 9 yer yatağında 25 kişi uyuyoruz. Ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Bizi kimse umursamıyor.' diye konuştu.
Sedat Peker'den yeni video! Bakan Soylu'nun 'Arkadaşım' dediği isimle telefon görüşmesini yayınladı

Sedat Peker'den yeni video! Bakan Soylu'nun 'Arkadaşım' dediği isimle telefon görüşmesini yayınladı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün 'Tanırım, arkadaşım' dediği Reşat Hacıfazlıoğlu’yla telefon görüşmesini yayınladı.
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