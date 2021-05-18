Sedat Peker, ''Bakan Soylu'' iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüştüğü videoyu yayınladı

İstanbul'da 'Kudüs Konvoyu'

İstanbul'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, konvoylar oluşturarak İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kudüs Şurası, Ensar Vakfı, ÖNDER ve Memur-Sen'in de arasında olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, 'Kudüs Konvoyunda Buluşuyoruz' isimli etkinlik kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında bir araya gelerek, araç konvoyu oluşturdu.