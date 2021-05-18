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Sedat Peker, ''Bakan Soylu'' iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüştüğü videoyu yayınladı

Sedat Peker, Bakan Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile videosunu yayınladı.

2021-05-18 22:12:56
İstanbul'da 'Kudüs Konvoyu'

İstanbul'da 'Kudüs Konvoyu'

İstanbul'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, konvoylar oluşturarak İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kudüs Şurası, Ensar Vakfı, ÖNDER ve Memur-Sen'in de arasında olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, 'Kudüs Konvoyunda Buluşuyoruz' isimli etkinlik kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında bir araya gelerek, araç konvoyu oluşturdu.
İstanbul'da 'Kudüs Konvoyu'

İstanbul'da 'Kudüs Konvoyu'

İstanbul'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, konvoylar oluşturarak İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kudüs Şurası, Ensar Vakfı, ÖNDER ve Memur-Sen'in de arasında olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, 'Kudüs Konvoyunda Buluşuyoruz' isimli etkinlik kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında bir araya gelerek, araç konvoyu oluşturdu.
İstanbul'da 'Kudüs Konvoyu' harekete geçti!

İstanbul'da 'Kudüs Konvoyu' harekete geçti!

İstanbul'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, konvoylar oluşturarak İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kudüs Şurası, Ensar Vakfı, ÖNDER ve Memur-Sen'in de arasında olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, 'Kudüs Konvoyunda Buluşuyoruz' isimli etkinlik kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında bir araya gelerek, araç konvoyu oluşturdu.
Filistinliler grevde

Filistinliler grevde

Filistinli siyasi gruplar ve sendikaların çağrısıyla işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail'de yaşayan Filistinliler greve gitti. Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail'deki Arap beldelerinde sabah saatlerinden itibaren esnaf kepenk kapattı. Özel kurumlar, üniversiteler ve bankaların da greve katıldığı Batı Şeria'da genel olarak trafik yoğunluğunun azaldığı görüldü.
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