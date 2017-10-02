02.10.2017 12:10:29

Kuzu Grup imzalı konut projesi SeaPearl Ataköy'de yaşam başladı.

Kuzu Grup'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un denize sıfır tek premium konut projesi olan SeaPearl Ataköy'de, yaşam alanlarının her odası kesintisiz Marmara Denizi manzarasına açılıyor. Ahşap zeminli, doğal çimli ve geniş teraslı kat bahçelerinde manzaranın izlenebildiği projeye, trafikte kalmadan deniz yolu ile ulaşım sağlanıyor.

2 milyar 700 milyon dolar yatırım değeriyle inşa edilen SeaPearl Ataköy'de toplam bin 401 konut yer alıyor. 20 katlı 4 bloktan ve 631 konuttan meydana gelen ilk etapta, alanları 88 ile 398 metrekare arasında değişen 1+1'den 4,5+1'e kadar farklı konut tipleri bulunuyor.

Kişiye özel ödeme planlarının oluşturulduğu projenin ilk etabında metrekare birim fiyatları 8 bin dolardan başlıyor.







- Bin 200 metre sahil bandı





SeaPearl Ataköy'de barok tarzı peyzaj alanı, Osmanlı ile Fransız saray mimarisinden esinlenerek tasarlandı. Araç girişi olmayan 33 bin metrekarelik bu alan, bin 200 metre uzunluğundaki sahil bandıyla bütünleşiyor.

Projede, her bloğun kullanımına özel 150 ile 200 metrekare arasında değişen fitness ve yoga salonları ile dinlenme alanlarının yanı sıra çocuk oyun sahaları, deniz kenarında yürüyüş imkanı, tenis kortu, streetball sahası, yaya yolları, biyolojik gölet ve seyir adası bulunuyor.

Dalgalardan ilham alan dış hatlara sahip projenin Ataköy'e bakan arka cephesinde modernize edilmiş Selçuklu motifleri ve görkemli girişler dikkati çekiyor.





- Jumeirah markası SeaPearl Ataköy'de





Proje içerisinde, aldığı ödüller ve hizmet kalitesiyle tüm dünyada tanınan Jumeirah'ın işletmesini üstlendiği ve 2019 yılında hizmet vermeye başlaması planlanan 202 oda ile 62 rezidanstan oluşan 5 yıldızlı otel de bulunuyor.

Rezidans biriminde, 44 ila 298 metrekare arasında değişen 1+1'den 4,5+1'e kadar farklılık gösteren konutlar, otel biriminde ise 47 ila 480 metrekare arasında değişen "standart", "junior suite", "executive suite", "hospitality suite" ve "presidental suite" yer alıyor.



